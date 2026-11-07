Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Oficial: Checo Pérez penalizará en el GP de Sao Paulo al montar nuevos componentes en su Cadillac
Sergio Pérez advirtió el viernes que podría modificar la unidad de potencia para el resto del fin de semana en Interlagos.
Luis Ramírez
Editado: 7 nov 2026, 14:57
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Sergio Pérez había dicho el viernes que existía la posibilidad de tomar una sanción en el Gran Premio de Sao Paulo por cambios en la unidad de potencia y, la FIA, ha informado que Cadillac ha realizado diversas modificaciones en el monoplaza del mexicano por lo que saldrá desde el fondo de la parrilla.
Después de la FP2 del viernes, Checo Pérez comentó que las condiciones de lluvia que podrían llegar el domingo abrirían una ventana de oportunidad a Cadillac, por lo que analizaban cambiar piezas de la unidad de potencia y, de esta forma, intentar tener ritmo para pelear en el pelotón medio.
“Definitivamente podría ser una oportunidad”, dijo el mexicano el viernes antes de señalar que analizaban el riesgo de penalizar. “Todavía no hemos decidido qué haremos con el motor, si penalizaremos para estrenar uno nuevo o no, así que es algo que discutiremos esta noche porque, evidentemente, aquí pueden pasar muchas cosas”.
De acuerdo con el documento técnico emitido por los comisarios, el piloto mexicano montará cuatro componentes nuevos para lo que resta de la competencia en Brasil.
El primero de ellos es la quinta unidad del motor de combustión interna (ICE), excediendo el límite legal de cuatro motores permitidos por el artículo B8.2.2 a) del Reglamento Deportivo.
Además, usará un quinto turbocompresor, sobrepasando el tope máximo de cuatro (4) unidades estipulado en el artículo B8.2.2 b. A esto se suma la cuarta unidad generadora de motor cinético (MGU-K), superando el límite de tres MGU-K permitidos según el artículo B8.2.2 f.
Por último monta su quinto componente auxiliar de la unidad de potencia (PU-ANC). Este cambio sí cumple con la normativa del artículo B8.2.2 g), ya que se permiten hasta seis (6) en la temporada.
Más de la F1 :
Fórmula 1Szafnauer sobre Herta como compañero de Sergio Pérez en Cadillac: "Quizás no sea el adecuado"
Fórmula 1Norris admite que los siete títulos de Hamilton le hacen querer más que un solo campeonato
Fórmula 1Por qué Max Verstappen terminó antes los entrenamientos en Brasil – Red Bull lo explica
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Racing Bulls promete la "decisión correcta" mientras el futuro de Lawson en F1 sigue en duda
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Luis Ramírez
Szafnauer sobre Herta como compañero de Sergio Pérez en Cadillac: "Quizás no sea el adecuado"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
5 h
Szafnauer sobre Herta como compañero de Sergio Pérez en Cadillac: "Quizás no sea el adecuado"
Así vivimos el viernes del Gran Premio de Sao Paulo 2026 en Brasil con Franco Colapinto y Sergio Pérez
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
17 h
Así vivimos el viernes del Gran Premio de Sao Paulo 2026 en Brasil con Franco Colapinto y Sergio Pérez
Checo Pérez evalúa cambiar motor y penalizar en el GP de Sao Paulo: "puede pasar"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
17 h
Checo Pérez evalúa cambiar motor y penalizar en el GP de Sao Paulo: "puede pasar"
Más de
Sergio Pérez
Checo Pérez sobre su millonario sueldo en F1: "Cadillac sabe y entiende el nivel del piloto"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
1 d
Checo Pérez sobre su millonario sueldo en F1: "Cadillac sabe y entiende el nivel del piloto"
Checo Pérez responde a los rumores de venta de TWG en Cadillac F1: "Estoy muy tranquilo"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
1 d
Checo Pérez responde a los rumores de venta de TWG en Cadillac F1: "Estoy muy tranquilo"
¿Podio con Cadillac en 2028? Checo Pérez explica el plan para alcanzar ese objetivo
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de México
2 d
¿Podio con Cadillac en 2028? Checo Pérez explica el plan para alcanzar ese objetivo
Más de
Cadillac
Ralf Schumacher arremete contra Colton Herta: "No tiene nada que hacer en la F1"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
21 h
Ralf Schumacher arremete contra Colton Herta: "No tiene nada que hacer en la F1"
Herta ya puede correr con Cadillac en F1 en 2027, pero Bottas insiste que su lugar no está en riesgo
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Sao Paulo
21 h
Herta ya puede correr con Cadillac en F1 en 2027, pero Bottas insiste que su lugar no está en riesgo
Herta apoya una carrera de IndyCar en México y destaca el impulso de Pato O’Ward
IndyCar
IndyCar 1 d
Herta apoya una carrera de IndyCar en México y destaca el impulso de Pato O’Ward
Últimas noticias
F1 EN VIVO: la FP3 del Gran Premio de Sao Paulo de F1 2026 en Brasil
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
2 min
F1 EN VIVO: la FP3 del Gran Premio de Sao Paulo de F1 2026 en Brasil
Oficial: Checo Pérez penalizará en el GP de Sao Paulo al montar nuevos componentes en su Cadillac
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
4 min
Oficial: Checo Pérez penalizará en el GP de Sao Paulo al montar nuevos componentes en su Cadillac
Racing Bulls promete la "decisión correcta" mientras el futuro de Lawson en F1 sigue en duda
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
11 min
Racing Bulls promete la "decisión correcta" mientras el futuro de Lawson en F1 sigue en duda
La Fórmula 1 confirma extensión histórica con Brasil: habrá carrera hasta 2035
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Sao Paulo
22 min
La Fórmula 1 confirma extensión histórica con Brasil: habrá carrera hasta 2035
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete