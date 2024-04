Sergio Pérez redondeó un muy buen resultado el sábado en la sesión clasificatoria que ordenó la parrilla de salida para la carrera del domingo en el Circuito Internacional de Shanghái al capturar la segunda posición en los segundos finales de la Q3.

Sin embargo, previo a eso el piloto mexicano había quedado al borde de la eliminación en la primera fase de la sesión cuando su mejor vuelta de 1m35s457 lo dejó 15º en el clasificador, ocupando el último lugar entre los que avanzan a la Q2 y siendo apenas 48 milésimas de segundo más veloz que Zhou Guanyu (Sauber), quien quedó 16º y eliminado.

En diálogo con Sky Sports F1, Horner reconoció que "Checo" Pérez tuvo fortuna para pasar a la Q2 y explicó que Red Bull había querido guardar neumáticos para más adelante en la clasificación.

"La pista estaba evolucionando rápidamente y creo que en retrospectiva probablemente deberíamos haber utilizado un nuevo juego de neumáticos, pero estábamos guardándolos para más tarde en la clasificación y la pista se estaba mejorando"¸ dijo Horner.

"Me gustaría decir que ha sido una lectura perfecta, pero hemos tenido un poco de suerte y ha quedado dentro del corte", agregó el director del equipo de Milton Keynes.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Pérez, por su parte, también comentó sobre las dificultades que vivió durante la primera parte de la sesión en Shanghái y en toda la clasificación en general.

"Creo que todo el camino hasta esa vuelta (final en la Q3) ha sido una clasificación muy desordenada, empezando por la Q1", dijo en conferencia de prensa.

"Estuve a punto de quedar eliminado y me clasifiqué 15º. Tuve tráfico en mi primer intento con un Williams y tuve que volver a boxes, así que estuve fuera de posición gran parte del tiempo y desafortunadamente con el cambio de viento era importante estar ahí fuera en el momento adecuado para asegurarte de que consigues esa progresión, ese aprendizaje de estas nuevas condiciones", explicó.

El mejor momento de Pérez en la sesión llegó justo sobre el final, cuando marcó un tiempo de 1m33s982 que le permitió tomar el segundo lugar detrás de Max Verstappen.

"No tuve una buena vuelta en mi primera tanda de la Q3, lo que realmente me hizo retroceder. No sé lo que pasó. Obviamente los neumáticos estaban un poco más fríos, pero sí, fue un paso peor".

"Estábamos jugando con el alerón delantero. Así que sentí que nos dejó con el pie cambiado para mi salida final. Y luego, de repente, en la última tanda, la pista mejoró un poco y conseguí hacer una buena vuelta", finalizó.