Checo Pérez está cerca de firmar con Red Bull para la F1 2025

Según informaciones de Motorsport-Total.com, web hermana de Motorsport.com, Sergio Pérez está a punto de renovar su contrato con Red Bull Racing.

Helmut Marko había indicado recientemente que les gustaría tener una imagen clara "para Barcelona" sobre si el mexicano se quedará o no. Y tal y como están las cosas a día de hoy, todo apunta a que esto podría quedar sellado en los próximos días o semanas.

La realidad es que, de los corredores de la plantilla interna de Red Bull, sólo Yuki Tsunoda podría ser actualmente elegible para el equipo de Milton Keynes gracias a sus destacadas actuaciones en RB. Sin embargo, según Marko, 2024 es "la primera temporada en la que Yuki es constantemente rápido y controla sus emociones, que era su mayor problema". Pero también tiene que demostrarlo "de forma constante y prolongada". Así que, si acaso, podría ser una opción más bien con vistas a 2026.

Hasta hace poco, la única alternativa real a Tsunoda era Carlos Sainz, que no puede seguir en Ferrari y cuya dirección llamó recientemente a la puerta de Red Bull. Sin embargo, según la información de Motorsport-Total.com, Red Bull ha rechazado al español. Esto, a su vez, sugiere que las conversaciones con Pérez se encuentran en una fase avanzada.

Marko ya dijo en una entrevista en Imola con Motorsport-Total.com que era "una consecuencia lógica que acordáramos una mayor cooperación (con Pérez)". Christian Horner, jefe de Red Bull, también describe a Pérez como "muy popular en el equipo y ha empezado la temporada de la mejor manera posible".

A pesar de que Mónaco fue "bastante brutal" para Pérez con su eliminación en la Q1 y el accidente en carrera, el jefe del equipo lo elogió: "Las seis primeras carreras de 'Checo' fueron muy fuertes, clasificándose en primera fila y terminando segundo y tercero y puntuando muy bien. Sólo necesitamos volver a esa posición de confianza y no ver un bajón".

Sergio Pérez, Red Bull Racing, junto a la pista tras el accidente del domingo en Mónaco.

Horner insinúa entre líneas que Pérez sólo puede privarse del cockpit de Red Bull, sugiriendo que puede que ya no haya alternativas reales que el equipo esté considerando seriamente. "Hay una cantidad significativa de interés en nuestros coches, como era de esperar, pero, 'Checo' tiene la prioridad y van a ser unas cuantas carreras más todavía antes de que empecemos a pensar en el próximo año", dijo.

Errores como el de la clasificación en Imola "no deberían ocurrir y ocurrieron", analizó Marko. Pero agregó: "no es un problema estructural. Es lo suficientemente rápido y demostró que su clasificación también ha mejorado este año". Pérez está por tanto "en una buena posición. No diría pole position, pero está en una buena posición", según el asesor deportivo del equipo.

Según rumores en el paddock de la Fórmula 1, el equipo de gestión de Pérez también ha presentado su candidatura a Audi. Pero eso sería sólo el plan B. "Estoy bastante tranquilo al respecto", dijo el mexicano en una entrevista reciente con Sky Sports. "Es mi 14ª temporada en la F1 y venga lo que venga, ya estoy muy satisfecho con lo que he hecho en este deporte hasta ahora. Creo que será cuestión de tiempo".

En Miami, donde estuvo a punto de chocar a Verstappen en la salida, Pérez pudo poner en peligro su futuro. Simplemente tuvo suerte en esa situación. En Mónaco, fue más pasajero en la colisión con Kevin Magnussen en la vuelta 1. Y su diferencia con Verstappen en clasificación fue de las habituales tres décimas de segundo.

A Pérez le ayuda el hecho de que parece haber aceptado no poder batir a Verstappen: "Su mentalidad ha cambiado", confirmó Marko. "Está siguiendo la puesta a punto (de Max) y esa es la puesta a punto más rápida de todos modos. Eso es lo que realmente importa y lo que es importante. No puedes ganar a Max con una puesta a punto diferente. No puedes batir a Max de todos modos, así que eso es todo".

La situación de Carlos Sainz para 2025

Por cierto, el inminente acuerdo entre Pérez y Red Bull para otra temporada también significa que Sainz ahora tendrá que buscar en otra parte. Según informaciones de Motorsport-Total.com, el piloto saliente de Ferrari tomará su decisión en cuanto se anuncie oficialmente el acuerdo con Pérez.

Tras el rechazo de Red Bull y el anuncio de Mercedes de que no se tomará una decisión en breve, Sainz todavía tiene dos ofertas realistas sobre la mesa: una a largo plazo de Audi y otra a corto plazo de Williams. Y se dice que Sainz se inclina por Williams porque allí sería más flexible a finales de 2025 si le surgieran oportunidades en otra parte.

Además, Sauber fue con diferencia el equipo más lento en Mónaco, y Williams sumó allí sus primeros puntos en el campeonato del mundo este año. Con un coche con sobrepeso, lo que Sainz también puede ver como algo positivo: Si los diseñadores consiguen deshacerse de los kilos de más para 2025, Williams podría ser notablemente más competitivo que en 2024.

Su compañero de equipo también podría jugar un papel en sus consideraciones. Sainz sabe por su tiempo juntos en Renault que Nico Hulkenberg es un hueso duro de roer. Alexander Albon, por su parte, no vio tierra contra Verstappen y luego "sólo" barrió a Nicholas Latifi y a Logan Sargeant, pero sigue siendo mucho más publicitado que Hulkenberg.

La decisión sobre el futuro de Sainz aún no está tomada. Audi podría mejorar su oferta y acordar un contrato de un año con opción a dos más y Sainz podría entonces aceptar. Se rumorea que su padre, Carlos Sainz Sr., quiere trabajar con el Grupo Volkswagen, con el que mantiene estrechos vínculos.

Información adicional por Ronald Vording