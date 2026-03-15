Checo Pérez sobre el choque con Valtteri Bottas en China: "fue todo mi culpa"

El Gran Premio de China dejó un sabor amargo para Sergio Pérez. Si bien el mexicano completó su segunda carrera consecutiva con Cadillac, el mexicano estuvo envuelto en un incidente con su compañero de equipo Valtteri Bottas que condicionó el ritmo del coche marcado con el número 11 en el circuito de Shanghái.

Tras la competencia, Pérez no buscó excusas y asumió la responsabilidad total del contacto que provocó su trompo y una pérdida de tiempo considerable en la primera parte de la competencia.

“Sí, quiero decir, eso fue todo mi culpa. Vi el hueco y fui por él. Pero obviamente, viéndolo ahora, Valtteri no tenía a dónde ir. Desafortunadamente, eso terminó costándome la carrera porque hice un trompo y perdí mucho tiempo. Por suerte, logré regresar al grupo”, explicó el mexicano en la zona de medios donde Motorsport.com estaba presente.

Más allá del incidente en pista, la carrera de Pérez se vio plagada de problemas técnicos que impidieron que su avance fuera más fluido, una serie de circunstancias que ha cargado en China desde el viernes cuando ni siquiera pudo hacer la calificación para la carrera sprint. El piloto detalló cómo la unidad de potencia y los sistemas eléctricos de su Cadillac volvieron a fallar en momentos críticos de la carrera.

“En la segunda tanda, estaba a punto de rebasar a Valtteri con el modo de rebase activado y perdí el motor. Perdí la batería, así que perdí como cinco segundos. Y más tarde, perdí otros 15 o 20 segundos”, reveló Pérez.

Ante este panorama, el piloto fue enfático en que el equipo debe mejorar su operatividad antes de las siguientes citas del calendario: “Lo positivo es que terminamos con ambos autos. Lo negativo es que creo que tenemos mucha limpieza que hacer en muchas áreas para asegurarnos de no perder posición en pista y llegar a las carreras mucho más preparados”.

La relación con Bottas tras el contacto

Cuestionado sobre la sensación de tocarse con el otro coche del mismo garaje, Pérez fue sincero al describir la situación como “el peor sentimiento que puedes tener”, tanto a nivel personal como para el equipo. Sin embargo, celebró que el incidente no pasara a mayores, pero también agradeció tener un compañero con el finlandés con quien puede tener una relación abierta.

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“Creo que fue solo un error de juicio de mi parte. Y afortunadamente, no pasó nada. Es importante simplemente disculparse y darte cuenta de que la regaste, y así son las cosas, a veces cometes errores”.

“Así es como debería ser cuando no hay malas intenciones entre compañeros. Afortunadamente fue con Valtteri, pero estoy feliz de que él haya terminado la carrera”, indicó.