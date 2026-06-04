Checo Pérez confía que Mónaco es una oportunidad para Cadillac: "necesitamos un buen sábado"

Sergio Pérez ha recibido la promesa de Cadillac de que no volverá a tener fallas como la de Canadá cuando la suspensión derecha explotó repentinamente en carrera y, de hecho, espera que Mónaco sea una oportunidad de estar en la contienda, incluso con una sorpresa en la zona de puntos.

Checo Pérez había dicho en Canadá que la carrera en Montreal sería crítica para analizar el ritmo del Cadillac a baja velocidad, condiciones que encontrarán este fin de semana en el Principado. Los resultados fueron positivos: en la sprint remontó hasta el puesto 11 antes de ser sancionado. En la del domingo estaba en la pelea por los 13 primeros antes de la falla.

Como un ganador en Mónaco, el mexicano sabe que lo crítico para obtener un resultado importante en el trazado callejero es realizar un trabajo de preparación adecuado para lograr la mejor posición de calificación. Al ser una pista donde es complicado adelantar, solo un error en pits, accidente o lluvia cambian las posiciones.

“Creo que definitivamente Mónaco lo es, si es que sale bien, porque aquí lo único que necesitamos es tener un buen sábado”, dijo el mexicano a un grupo de medios dentro de los que estaba Motorsport.com en Mónaco al ser cuestionado sobre si había una oportunidad de dar una sorpresa en la F1 con el naciente equipo Cadillac.

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“Si el sábado va bien, entonces realmente tenemos una oportunidad. Afortunadamente, el clima no se ve complicado, pero ya veremos. Montreal significó un buen progreso para nosotros. Esto debería ser un poco similar a Montreal, con mucha baja velocidad aquí. Es interesante, ya lo espero con ansias”.

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Para este fin de semana, la Fórmula 1 ha limitado el modo de aerodinámica activa eliminando el de línea recta, además de reducir la velocidad modificando los mapas de motor. Checo Pérez tiene en claro que el viernes será un día crítico para entender cómo funcionarán los monoplazas bajo estas limitantes.

“Va a ser un fin de semana muy interesante cuando juntas todas estas cosas. El no tener el SLM y no llegar tan rápido a las curvas, el llegar a las curvas a velocidades diferentes... va a ser un Mónaco muy distinto. En Mónaco, poner los neumáticos en temperatura y asegurarte de sacar el máximo provecho de la llanta en una sola vuelta es lo más importante aquí”.

Pero estas restricciones son las que le hacen pensar que Mónaco podría ser el lugar donde las opciones de llegar a Q2 le abrirían una puerta, aunque pequeña para intentar arañar un punto.

“Ese es el objetivo para nosotros este fin de semana. Hemos estado cerca en las últimas dos carreras sprint. Las sprints te dan ese tipo de oportunidades por la gente que tiene problemas. Pero aquí somos optimistas y yo soy optimista. Traemos un par de actualizaciones que espero nos pongan un poco más cerca en la pelea”.

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