Checo Pérez critica a los comisarios por su eliminación en Austria

El piloto mexicano Sergio Pérez criticó el sistema de decisión instalado en el Gran Premio de Austria donde no se han considerado factores externos para decidir borrar sus vueltas rápidas y que lo eliminaron de la Q3 este viernes.

Checo Pérez llegó a la Q2 luego de haber sido el segundo más rápido en la primera ronda, apenas por detrás de Max Verstappen. El ritmo que habían exhibido ambos Red Bull Racing era fuerte y parecía que podían lograr el doblete en la parrilla de salida.

Sin embargo, control de carrera decidió borrar los tres tiempos rápidos que el mexicano marcó en la segunda ronda al considerar que sus cuatro neumáticos excedieron el límite de pista. Esto lo sentenció a la posición 15 de la parrilla de salida.

En declaraciones posteriores a la calificación a los micrófonos de FOX Sports, Pérez señaló que estaba a disgusto con la decisión porque no se consideraron factores externos que lo obligaron a exceder el límite de la pista.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Teníamos un gran auto para tener una gran calificación, desafortunadamente este sistema no considera nada”, expresó el mexicano.

“Tomé mis precauciones y en la última parte de la calificación venia en una buena vuelta, de repente me sale (Alex) Albon y perdí el agarre y no pudieron considerar, en este sistema tan malo que tienen, para tener una consideración”.

Checo Pérez agregó que la persona encargada de juzgar los límite de pista no tiene un criterio mayor más que considerar si los cuatro neumáticos están excediendo la línea blanca que limita el trazado.

“Es un sistema en donde una persona en una computadora viendo a puro tacto visual y no considera nada. Perdí tiempo, me fui derecho, me bloquearon em mi vuelta y al final me sacan de la Q3”.

