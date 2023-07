Pérez se defiende: "No estoy segundo en el campeonato por milagro"

Sergio Pérez está teniendo en números su mejor temporada en la Fórmula 1, pero su actual seguidilla de malos resultados en clasificaciones ha generado un sinfín de comentarios en torno al piloto mexicano.

Pérez hace cinco grandes premios que no logra llegar a la Q3 a la hora de clasificar, un período que incluye dos eliminaciones en Q1 y solamente un final en el podio, conseguido en el Gran Premio de Austria.

A esto se suma la reciente incorporación de Daniel Ricciardo a AlphaTauri en reemplazo de Nyck de Vries, una movida que muchos ven como un ejercicio de presión sobre el de Guadalajara dentro de Red Bull.

En el marco del showrun que realizó el fin de semana en las calles de Madrid, "Checo" Pérez admitió que está pasando por un momento difícil en las clasificaciones, pero sacó pecho por lo que ha sido su temporada, donde suma dos victorias –tres si se tiene en cuenta la carrera sprint de Bakú- y mantiene el segundo lugar en el certamen.

"Bueno, las cosas se han complicado por diferentes factores que al final cuando los analizan estamos en una ventana muy, muy pequeña y es duro que lo que ha pasado en las últimas calificaciones", dijo Pérez en un encuentro con medios donde estuvo Motorsport.com.

"Al final, siempre lo he dicho, en la Fórmula 1 solo importa donde terminas en Abu Dhabi, todo lo demás no importa al final. Entonces mi enfoque es mantener una buena temporada. No estoy segundo en el campeonato por milagro, es porque he ganado carreras, es porque he estado ahí. Es verdad que he tenido algunas malas carreras en la temporada, pero aún tenemos todo, y queda mucha temporada por delante", dijo.

De cara a lo que viene, que son los Grandes Premios de Hungría y Bélgica en fines de semana consecutivos, Pérez comentó: "Voy carrera a carrera, ahora solo pienso en Hungría. Espero que en Hungría podamos regresar, estar en el podio. Y cerrar con dos buenas carreras antes del verano para mi es la prioridad, para poder tener unas buenas vacaciones".

Por último, el mexicano tiene en claro el objetivo que le queda de aquí al final del año después de haber perdido terreno con Max Verstappen, cómodo líder en los puntos: "Sin duda el subcampeonato del mundo".

