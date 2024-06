Mientras que Max Verstappen sigue cosechando victorias incluso en un momento más difícil para Red Bull Racing, Sergio Pérez está retrocediendo.

En términos de resultados, la caída parece haber comenzado de nuevo después del Gran Premio de Miami. El año pasado, su mala racha en clasificación comenzó después del fin de semana en Florida y esta vez los resultados en las carreras tampoco han sido muy buenos. Desde Miami, Pérez ha registrado sucesivamente un octavo puesto (Imola), dos abandonos (Mónaco y Montreal) y un octavo puesto (Barcelona).

Pérez argumenta que no se pueden comparar ambos años. El mexicano explica que en 2023 experimentó demasiado con la puesta a punto y, por tanto, perdió el rumbo en términos de balance, mientras que eso no sería un problema ahora. Por cierto, vale la pena señalar que exactamente esto sucedió en España: Pérez habló de muchos ajustes entre la primera y la segunda sesión de entrenamientos libres, después de lo cual no se encontró el equilibrio adecuado.

Posteriormente, Christian Horner se dedicó a proteger a su piloto durante sus compromisos con los medios de comunicación. Por ejemplo, el jefe de Red Bull reveló que octavo era "lo más alto que se podía conseguir" desde el 11º lugar de la parilla basándose en las simulaciones previas.

Entre otras cosas, Pérez se quedó atascado detrás del Haas de Nico Hulkenberg durante algún tiempo, aunque cabe señalar que Verstappen logró adelantar cuando tuvo que hacerlo a George Russell por el liderato. En cierto modo, argumenta lo que Verstappen también dijo en el paddock el sábado, que actualmente tiene que compensarse a sí mismo por un coche al que le falta algo de velocidad.

Como resultado, es muy posible que la imagen "real" de Red Bull esté un poco entre las actuaciones de Verstappen y Pérez, con el vigente campeón del mundo capaz de compensar la diferencia hasta cierto punto. No en vano, Lando Norris concluyó en la rueda de prensa del domingo: "Claramente teníamos el coche más rápido hoy y deberíamos haber ganado la carrera." Verstappen reveló antes: "La diferencia con Checo es bastante grande y creo que eso también dice mucho, porque no creo que Checo haya empeorado".

El avance de equipos como McLaren subraya el hecho de que Red Bull necesita dos pilotos competitivos para volver a ser campeón. Mientras que Verstappen dijo entre risas en Silverstone el año pasado que también podría ganar el campeonato de constructores en solitario, ahora las cartas se barajan de otra manera.

El propio Verstappen todavía puede conseguir un cuarto título de pilotos, pero el premio económico para los equipos (y los miembros del equipo) está en la corona de constructores. El año pasado, Pérez aún terminó segundo en el campeonato del mundo, pero actualmente es quinto en la clasificación. Obviamente, esto se debe a que la parrilla está cambiando, pero también plantea la cuestión de si Pérez está más por detrás de Verstappen en estos días en términos puros - es decir, a juzgar por el cronómetro - que antes.

¿Está Pérez más lejos de Verstappen en 2024 que en 2023?

Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

La siguiente tabla es concluyente y muestra dos cosas. En primer lugar, subraya que Pérez realmente sólo ha estado cerca de Verstappen en el primer año de la normativa actual. No debería ser ninguna sorpresa, ya que el mexicano tuvo entonces un buen comienzo, especialmente en circuitos urbanos, y Verstappen luchó un poco con un coche que tenía sobrepeso y, por lo tanto, no era afilado en la parte delantera como a él le gusta. El segundo punto, y el más importante, es que el déficit de 2024 de Pérez es muy similar al del año pasado. En clasificación, ahora está 12 milésimas más cerca de promedio, mientras que en las carreras la diferencia ha crecido dos centésimas por vuelta.

Esto subraya las palabras de Verstappen: A juzgar por el cronómetro, Pérez no ha empeorado necesariamente, sigue rindiendo exactamente al mismo nivel en comparación con el neerlandés que el año pasado (cuando la diferencia también era demasiado grande, claro).

Sin embargo, debido a la supremacía de Red Bull Racing entonces, eso todavía era suficiente para tener el segundo lugar en el campeonato, mientras que ahora que el coche dominante se ha ido, lo que significa la pérdida inmediata de posiciones. Por lo tanto, no es que la velocidad de Pérez haya empeorado significativamente con respecto al año pasado, sino que el campeonato es mucho más competitivo e interrelacionado.

Año Diferencia media de Pérez respecto a Verstappen en clasificación Déficit medio de Pérez sobre Verstappen en carrera 2021 0.564 0.535 2022 0.290 0.234 2023 0.621 0.451 2024 (hasta ahora) 0.609 0.471

¿Cómo se compara Pérez con los otros compañeros de equipo en la F1 2024?

Por último, centrémonos en cómo se compara Pérez con los demás compañeros de equipo en la temporada 2024 de Fórmula 1. La siguiente tabla muestra las diferencias entre todos los equipos, tanto en la clasificación como en las carreras.

En lo que respecta a las sesiones de clasificación disputadas hasta ahora, parece que Pérez tiene un déficit mayor que nadie sobre su compañero de equipo. De media, le faltan 0,61 segundos respecto a Verstappen, mientras que para Zhou Guanyu y Logan Sargeant ese margen es solo ligeramente inferior en comparación con sus compañeros Valtteri Bottas y Alexander Albon. En el otro extremo del espectro, llama especialmente la atención la gran similitud entre los pilotos de Ferrari y los de Alpine.

Un vistazo al ritmo de carrera muestra que Pérez también es el que más pierde aquí con su compañero de garaje. Por vuelta, de media, pierde 0,47 segundos respecto al triple campeón del mundo que ocupa el box a su lado. De nuevo, es algo más que el margen entre Sargeant y Albon. Mientras que en Ferrari y Alpine vuelven a destacar los pequeños márgenes, y ocurre lo mismo con los pilotos de Mercedes y el dúo de Sauber. Lo contrario ocurre en McLaren, donde Oscar Piastri puede mantenerse más que decentemente cerca de Lando Norris en clasificación, pero en términos de ritmo de carrera y desgaste de neumáticos pierde más con quien consiguió en Miami su primera victoria en la F1.