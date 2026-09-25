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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Checo Pérez fuera en la Q1 de Bakú por un error estratégico: "Esperábamos mucho más"

Tras quedar fuera en la Q1 en Bakú por falta de rebufo, Checo Pérez analiza la estrategia para remontar en carrera.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Sergio Pérez, Cadillac

Sergio Pérez, Cadillac

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Sergio Pérez llegaba a la sesión de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán con la ilusión de poder pelear por entrar a la primera Q2 de su historia con el equipo americano, esto después de haberse posicionado 13 en la FP2 del jueves y dentro de los 16 mejores en la FP3 el viernes por la mañana, pero al final, el mexicano quedó fuera en la Q1. 

A diferencia de la FP2, cuando Checo Pérez marcó su mejor tiempo gracias a la ayuda de la succión, ahora el mexicano no tuvo esta oportunidad por un error en la planificación por lo que quedó posicionado 20, un resultado que lo dejó desilusionado. 

“Esperábamos más, pero necesitábamos que todo saliera a nuestro favor, especialmente con el rebufo, que es muy potente; supone unas seis décimas y realmente lo necesitábamos. No tuvimos rebufo en la clasificación debido a una mala planificación; la preparación con Valtteri no funcionó: él tuvo un problema en su segunda vuelta, tuvo que abortar y se quedó detenido en la báscula; luego me quedé solo y, además, Fernando se salió de pista... En fin, nada jugó a nuestro favor. Realmente necesitábamos que todo fuera perfecto para tener opciones de pasar de ronda”, indicó el mexicano en la zona de medios. 

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Checo Pérez indicó que aunque es una pista que le agrada y donde ha conseguido dos victorias, el ritmo natural del MAC-26 no estaba para pelear para avanzar por rendimiento puro a la Q2 y era necesaria la ayuda, 

“Creo que es un sitio donde definitivamente marco la diferencia, pero no lo suficiente; realmente necesitaba que todo, absolutamente todo, saliera a nuestro favor, y no fue así”. 

A pesar de la frustración de la clasificación, como en las carreras anteriores, la apuesta sigue siendo el ritmo de carrera, por lo que el domingo espera que la actualización del motor Ferrari ADUO 2 les permita pelear y aprovechar los incidentes para avanzar, pero para ello también deberán estar siempre pegados a sus rivales para aprovechar la succión. 

“Ya lo veremos mañana; creo que mañana podremos estar en la pelea. Tenemos que hacer una buena carrera; es muy importante mantenerse en el rebufo. Si perdemos ese rebufo, nuestra carrera habrá terminado, así que intentaremos por todos los medios mantenernos ahí”.

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