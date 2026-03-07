Checo Pérez, eliminado en Q1 en Australia: "Queda mucho trabajo por hacer"
Sergio Pérez queda fuera en la Q1 del GP de Australia tras un inicio marcado por fallos mecánicos en su debut con Cadillac, pero espera una carrera loca el domingo.
El debut oficial de la alianza entre Sergio Pérez y el equipo Cadillac en la Fórmula 1 tuvo un inicio cuesta arriba en el Albert Park. Tras un viernes y sábado marcados por la inactividad debido a fallos mecánicos —incluyendo problemas en el sistema de combustible y una fuga hidráulica—, el piloto mexicano fue eliminado en la primera fase de la clasificación (Q1), confirmando que el equipo estadounidense tiene un largo camino por recorrer en términos de rendimiento puro.
A pesar de quedar fuera de los 16 primeros, Checo Pérez indicó que el objetivo de este primer fin de semana es seguir recolectando información. Para Pérez, la sesión clasificatoria fue, literalmente, su primera oportunidad de probar el límite del monoplaza luego de que solo pudo dar una vuelta con los blandos en la tercera práctica.
"Sí, creo que hoy fue una sesión muy desafiante para nosotros en la preparación para la clasificación. No habíamos dado ninguna vuelta, así que creo que la clasificación salió muy bien en términos de procedimientos, en términos de maximizar lo que tenemos como coche. Y eso es todo lo que puedo pedir por ahora", explicó Checo al finalizar la sesión en la ronda de medios donde estuvo Motorsport.com.
Al ser cuestionado sobre si los giros en la Q1 representaron su primer contacto real con el coche en configuración de ataque, Pérez fue tajante: "Sí, sí, de verdad. No había podido obtener ninguna lectura, pero estuve contento con el equilibrio. Estuve contento con la vuelta, con los procedimientos. Así que, sí, paso a paso. Y todo lo que puedo pedir para mañana es hacer lo mismo, ya sabes, tener una carrera sólida".
El desafío técnico de Cadillac
Si bien la ejecución en el garaje fue limpia durante la sesión, el cronómetro no mintió y Checo Pérez no ocultó la realidad técnica: "Obviamente queda claro en los tiempos de vuelta que tenemos mucho trabajo por hacer. Ha sido un esfuerzo masivo para el equipo estar aquí, con ambos coches haciendo la clasificación a un nivel muy alto. Pero, sí, esto ya terminó. Y ahora necesitamos mirar el tiempo de vuelta, y tenemos mucho por encontrar".
A pesar de la posición de salida, el mexicano se permitió disfrutar de su regreso. "Sí, se siente bien, ya sabes, sentir la adrenalina de la clasificación de nuevo. Eso fue algo lindo que extrañaba. Y, sí, de ahora en adelante, realmente ir hacia adelante", comentó.
De cara a la carrera, el piloto de Guadalajara anticipa un escenario impredecible. La nueva normativa de gestión de energía y la aerodinámica activa prometen un espectáculo atípico en Melbourne. "Espero que mañana podamos realmente tener una carrera fuerte, maximizar lo que sea posible. Creo que mañana será un caos. Mañana será una carrera de videojuego. Así que, solo espero poder divertirme", finalizó.
