Fórmula 1 Las Vegas GP

Checo Pérez, eliminado en Q1 de Las Vegas tras perder el rebufo: "Es frustrante"

Sergio Pérez quedó eliminado en la Q1 del GP de Las Vegas 2026 en el puesto 18; el mexicano reveló que perdió el rebufo con Bottas y espera caos en carrera.

Luis Ramírez Cihangir Perperik

Editado: 21 nov 2026, 6:00

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Sergio Pérez salió de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas 2026 con una ligera sonrisa y es que aunque la posición 18 que obtuvo en la tabla de tiempos sigue sin ser lo que espera él de Cadillac, el mexicano observó que una vez más pudieron ser más competitivos que los Aston Martin.

Checo Pérez quedó eliminado en la primera ronda de clasificación, en una sesión marcada por el dominio de Mercedes y la falta de sincronización en pista con su compañero Valtteri Bottas para aprovechar el rebufo en las largas rectas del Strip le impidió poder pensar en la Q2.

Durante la Q1, el piloto mexicano de Cadillac llegó a ubicarse momentáneamente dentro de los 16 más veloces con opciones de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, la falta de ritmo del monoplaza volvió a pasarle factura en el cierre de la tanda, deteniendo el cronómetro en 1m37.383s —a más de un segundo del Haas de Rafael Camara (17°).

A pesar de quedar fuera en el primer corte, Pérez rescató el hecho de haber superado a los dos pilotos de Aston Martin (Fernando Alonso y Lance Stroll) y a su propio coequipero, Valtteri Bottas, logrando su mejor resultado en clasificación desde Mónaco. No obstante, lamentó que un problema de sincronización tras pasar por boxes les impidiera ejecutarse el rebufo planeado.

"Sí, se siente bien. Es positivo, ya sabes, estar por delante de ellos (los Aston Martin). Desafortunadamente, sí, quedamos un poco lejos del grupo puntero. Creo que, con un rebufo, podríamos haber estado un poco más cerca, pero no alcanzó", explicó el mexicano ante los medios tras la sesión.

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Al ser cuestionado sobre si la pérdida de contacto con Bottas en el segundo intento responde a fallos operativos del equipo o al azar del tráfico en el circuito callejero de Nevada, Checo reconoció que ambos factores influyeron en el desenlace, por lo que volvió a hacer énfasis en que es necesario mejorar la parte operativa dentro de la escudería.

"Es lo que hay. Ya sabes, es muy difícil sincronizar esas cosas. Creo que es algo de lo que podemos aprender como equipo para intentar mejorar en ese aspecto. Creo que es un poco de ambas cosas, para ser honesto. Ya sabes, puede haber un poco más que podamos hacer de nuestro lado, pero seguiremos trabajando como equipo e intentaremos llegar al fondo de eso", señaló.

De cara a la competencia nocturna del sábado, Pérez confía en que las bajas temperaturas y los muros cercanos jueguen a su favor para remontar posiciones: "Bueno, ojalá que así sea [una carrera de supervivencia]. Ya sabes, sería bueno para nosotros si hay un poco de caos alrededor. Sí, ya veremos".

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