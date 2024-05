Marko: "Checo Pérez está en una buena posición para seguir en Red Bull F1"

Son semanas cruciales para Sergio Pérez y su futuro en la Fórmula 1 mientras Red Bull Racing se acerca al momento en que decidirá si el mexicano continuará como compañero de equipo de Max Verstappen el año que viene.

Pérez inició esta temporada el segundo de los dos años de contrato que firmó con la escudería de Milton Keynes en 2022, y lo hizo bajo cierta presión tras un 2023 donde no logró estar consistentemente arriba en las posiciones, sufriendo especialmente en clasificación.

El de Guadalajara buscó solucionar sus puntos débiles para 2024 y arrancó el año con cuatro podios en los seis primeros grandes premios –además de dos top 3 en las dos competencias sprint disputadas hasta ahora-, a lo que le sumó un rendimiento mucho mejor a la hora de clasificar.

La única mancha llegó el pasado fin de semana en Imola, donde Pérez quedó por primera vez en la temporada fuera de la Q3 –clasificó 11º- y apenas fue octavo en la carrera en una pista muy difícil para los adelantamientos.

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com en la previa del Gran Premio de Mónaco de F1, Marko indicó que "Checo" Pérez está en buen camino para ganarse un nuevo contrato con Red Bull de cara a 2025.

"Está en una buena posición. Yo no diría pole position, pero está en una buena posición", dijo el austriaco al ser preguntado si el mexicano era el mejor posicionado para acompañar a Verstappen en la escudería.

Consultado sobre cuánto tiempo esperará Red Bull para definir la situación, Marko respondió que debería ser para la altura del Gran Premio de España, previsto para el fin de semana del 21 al 23 de junio.

"Creo que para Barcelona deberíamos tener una imagen clara", dijo, aunque aclaró que eso no necesariamente signifique un anuncio en ese momento.

Helmut Marko, RadBull Racing Photo by: Motorsport.com / Japan

Por otro lado, Marko dejó en claro la necesidad de contar con Pérez en los primeros puestos para mejorar las opciones estratégicas de Verstappen y Red Bull ante el avance de McLaren y Ferrari.

"Por supuesto que lo necesitas. Cometió un grave error en Imola y perdió tres décimas en la curva 7. Si no, habría estado en la Q3. No debería pasar y pasó, pero no es un problema estructural. Es lo suficientemente rápido y ha demostrado que su clasificación también ha mejorado este año", aseguró.

El asesor deportivo de Red Bull también hizo hincapié en la importancia de Pérez para el campeonato de constructores, donde de momento la escudería de Milton Keynes disfruta de una saludable diferencia al frente.

"Este año es diferente y, por supuesto, el campeonato de constructores es muy importante para nosotros, tanto por el dinero como por el prestigio. Necesitamos el segundo coche delante, pero hasta ahora ha cumplido su papel", finalizó.