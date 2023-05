Checo Pérez: no cuidé los neumáticos y Verstappen era el más rápido

Checo Pérez arrancó desde la pole position el Gran Premio de Miami, pero para la mitad de la competencia ya había cedido el liderato a su compañero en Red Bull Racing, Max Verstappen, esto gracias a que el holandés prolongó su primera detención con un fuerte ritmo en neumáticos duros, mientras el mexicano arrancó con medios.

Durante la conferencia de prensa posterior a la carrera, Sergio Pérez fue cuestionado si el mejor plan no hubiera sido seguir la misma estrategia de Verstappen e iniciar con el duro, pero él mismo descartó esta posibilidad.

“No. Cuando sales en la pole, salir con el duro es mucho más una apuesta que puede salir bien o mal dependiendo de los coches de seguridad, y creo que, en ese momento, ninguno de nosotros esperaba que el medio fuera lo débil que podía ser, casi toda la parrilla salió con ese compuesto”.

“Cuando dimos unas vueltas con él, nos dimos cuenta que era un neumático bastante pobre”, exclamó el mexicano.

Sergio Pérez, Red Bull Racing celebra en el podio Photo by: Red Bull Content Pool

Checo Pérez expresó que cuando vio el ritmo que tenía Verstappen con el compuesto duro entendió que la situación sería complicada ante la dificultad de hacer funcionar el medio durante un largo rango de vueltas y, además, obtener una diferencia significativa contra el holandés.

Desde la vuelta 11, el competidor del coche #11 comenzó a presentar problemas con la degradación, una situación que se avivó conforme avanzó la carrera.

“Como he dicho, no fui capaz de cuidarlos adecuadamente. No sé lo diferente que habría sido la carrera para Max si hubiera seguido la misma estrategia que yo, pero estaba claro que era el coche más rápido. Tengo que entender lo que salió mal hoy”.

“Es bastante simple: cuando no tienes el ritmo de carrera, entonces es muy difícil ganar la carrera. Así que bien hecho por Max”.