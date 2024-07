Checo Pérez explota contra las preguntas: "No hablaré más de mi futuro"

Sergio Pérez tuvo un domingo decepcionante en Spa-Francorchamps, donde no pudo transformar su buena clasificación del sábado en un buen resultado en la carrera.

El piloto mexicano arrancó desde la segunda posición, pero perdió un lugar con Lewis Hamilton en el arranque y luego fue perdiendo terreno en el clasificador hasta cruzar la meta en un lejano octavo lugar.

"Fue una carrera muy decepcionante. Al principio estaba luchando mucho en las rectas. No sé lo que estaba pasando, pero tuve que ahorrar batería al principio en el primer par de vueltas, y era muy débil en las rectas, y una vez que me las arreglé para arreglarlo, volví al ataque, estaba más o menos lo igual que Lewis y Charles", dijo Pérez al comenzar a analizar la jornada.

"Me mantuve ahí, pero luego en el segundo stint, al pasar al neumático medio con todo el tráfico detrás, lo hizo muy, muy difícil. Muy complicado. También hicimos un stint bastante corto, así que quedamos fuera de sincronización (con el resto). Creo que hoy no hemos estado bien con los neumáticos. El equilibrio tampoco estuvo ahí, así que hay muchas cosas que analizar por nuestra parte", agregó.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20

Esta actuación de Pérez llega en un momento en que el piloto de Guadalajara se encuentra bajo presión sobre su continuidad en Red Bull, al menos según se desprende de recientes declaraciones de los responsables del equipo.

Al ser preguntado si estaba seguro de que será parte de Red Bull cuando la Fórmula 1 vuelva a la actividad en Zandvoort para el Gran Premio de Países Bajos a finales de agosto, Pérez respondió: "Correcto".

Cuando se le insistió si era importante obtener un buen resultado hoy dados los rumores, Pérez, quien viene respondiendo preguntas sobre su futuro desde hace semanas, se mostró cansado.

"Lo he dicho antes. Ayer tuve una buena clasificación, un buen día. Esto no cambia nada. Creo que tenemos demasiadas cosas en marcha en el equipo y muchas cosas en las que tenemos que centrarnos, y no podemos malgastar energía con toda esta especulación alrededor", dijo.

"Esta es la última vez que voy a hablar del futuro, así que para que quede claro para todos, no voy a hablar más. No responderé a más preguntas sobre el futuro", finalizó.