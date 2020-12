Pérez: Mi destino muestra que la F1 no tiene a los mejores pilotos

El mexicano se llevó su primera victoria en F1 con una impresionante remontada desde la parte trasera del pelotón en el Gran Premio de Sakhir.

Pero a pesar de su triunfo, que ha dejado a Racing Point a punto de asegurarse el tercer puesto en el campeonato de constructores, Pérez corre el peligro de quedarse fuera de la F1 el próximo año.

Sebastian Vettel lo sustituirá en el renombrado equipo Aston Martin para el próximo año, y su única esperanza reside en Red Bull, que no descarta renovar a Alex Albon.

Pérez tiene claro que su destino ya no está en sus manos, pero dice que su reciente rendimiento le convence aún más de nunca darse por vencido en un futuro en la F1.

Ha reiterado que ya hay ofertas para 2022, pero también cree que es una triste situación para la F1 que alguien como él no pueda encontrar un buen asiento.

"Sí, ya tengo algunas buenas opciones para 2022, así que mi mejor opción es obviamente seguir adelante el año que viene", dijo. "Pero si tengo que detenerme, no es un desastre, porque puedo volver en 2022".

"Las reglas van a cambiar tanto que, de alguna manera, no creo que vaya a ser tan difícil para un piloto ponerse al día tras un año en blanco".

"Estoy en paz conmigo mismo. Creo que Esteban [Ocon] ha mencionado que pilotos como él pierden asientos, pero que así es la Fórmula 1".

"Puede ser realmente difícil y, lamentablemente, en la Fórmula 1 no están los mejores pilotos. Así que seguimos presionando y cumpliendo y creo que esa es la mejor manera de hacerlo".

Ocon, que tuvo que estar año fuera de la F1 antes de volver con Renault esta temporada, cree que la situación en la categoría no es normal si pilotos como Pérez no pueden encontrar un volante.

"Es uno de los mejores y no se le puede dejar fuera", dijo el francés, que terminó detrás de Pérez el domingo. “No sería normal. Pero a veces el deporte es así, lamentablemente, y no acabas en las mejores situaciones".

"Por mi parte, obviamente ha sido un año difícil, pero estaba en buenas manos. Tenía mucha gente que creía en mí y me apoyaba, lo que me ha ayudado a volver después de una temporada fuera, y aquí estamos. No es es fácil volver a ponerse en marcha, pero después de correr un poco, llegas al punto óptimo", concluyó Ocon.

Galería: las fotos de la victoria de "Checo" Pérez en el GP de Sakhir

Click en las flechas para pasar las imágenes

George Russell, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Sergio Pérez, Racing Point RP20, al inicio 1 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Sergio Pérez, Racing Point RP20, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, al inicio 2 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 con la suspensión delantera rota después de un accidente en la primera vuelta 3 / 63 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 con la suspensión delantera rota después de un accidente en la primera vuelta con Sergio Pérez, Racing Point RP20 4 / 63 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Jack Aitken, Williams FW43, Pietro Fittipaldi, Haas F1 Haas VF-20, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, Sergio Pérez, Racing Point RP20 5 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-20, Nicholas Latifi, Williams FW43, Sergio Pérez, Racing Point RP20, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 6 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Sergio Pérez, Racing Point RP20 7 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Sergio Pérez, Racing Point RP20 8 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Sergio Pérez, Racing Point RP20 9 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35, Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Sergio Pérez, Racing Point RP20 10 / 63 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Sergio Pérez, Racing Point RP20 11 / 63 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Sergio Pérez, Racing Point RP20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 12 / 63 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, Kevin Magnussen, Haas VF-20, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 13 / 63 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 14 / 63 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 15 / 63 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, Sergio Pérez, Racing Point RP20 16 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16, Sergio Pérez, Racing Point RP20 17 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, cruza la línea de meta para llevarse la victoria de la carrera 18 / 63 Foto de: LAT Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, cruza la línea de meta para llevarse la victoria de la carrera 19 / 63 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, cruza la línea de meta para llevarse la victoria de la carrera 20 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point RP20, 1er puesto, se lleva la victoria para el deleite de su equipo en el pit wall 21 / 63 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point cruza la línea de meta para que su equipo celebre 22 / 63 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El monoplaza de Sergio Pérez, Racing Point RP20, 1ª posición, en Parc Ferme 23 / 63 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point celebra en parc ferme con el equipo 24 / 63 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point celebra en parc ferme con el equipo 25 / 63 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point celebra en parc ferme con el equipo 26 / 63 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point celebra en parc ferme con el equipo 27 / 63 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point celebra en parc ferme con el equipo 28 / 63 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images El ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point celebra en parc ferme con el equipo 29 / 63 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador Sergio Pérez, Racing Point, y Lance Stroll, Racing Point, 3ª posición, se felicitan en Parc Ferme 30 / 63 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Ganador Sergio Pérez, Racing Point celebra en parc Ferme 31 / 63 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador Sergio Pérez, Racing Point celebra en parc Fermes team 32 / 63 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador Sergio Pérez, Racing Point celebra en parc Ferme 33 / 63 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point, 1ª posición, y Lance Stroll, Racing Point, 3ª posición, celebran en Parc Ferme 34 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point celebra en Parc Ferme 35 / 63 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images El ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point celebra en Parc Ferme 36 / 63 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point celebra con Andy Stevenson, Director deportivo de Racing Point 37 / 63 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point celebra 38 / 63 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point 39 / 63 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point 40 / 63 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point 41 / 63 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point 42 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point 43 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point 44 / 63 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point 45 / 63 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point 46 / 63 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point 47 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point 48 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point 49 / 63 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point 50 / 63 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point 51 / 63 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point, segundo lugar Esteban Ocon, Renault F1, tercer lugar Lance Stroll, Racing Point, y Andy Stevenson, Director Deportivo, Racing Point 52 / 63 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point, segundo lugar Esteban Ocon, Renault F1, tercer lugar Lance Stroll, Racing Point, y Andy Stevenson, Director Deportivo, Racing Point 53 / 63 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point, segundo lugar Esteban Ocon, Renault F1, tercer lugar Lance Stroll, Racing Point, y Andy Stevenson, Director Deportivo, Racing Point 54 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point, tercer lugar Lance Stroll, Racing Point 55 / 63 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Pérez, Racing Point, 1ª posición, y Lance Stroll, Racing Point, 3ª posición, celebran en Parc Ferme 56 / 63 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Podio: ganador Sergio Pérez, Racing Point, celebra con una bandera mexicana 57 / 63 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador Sergio Pérez, Racing Point, celebra con una bandera mexicana 58 / 63 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ganador Sergio Pérez, Racing Point, celebra en el Parc Ferme con su equipo 59 / 63 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador Sergio Pérez, Racing Point, celebra en el Parc Ferme con su equipo 60 / 63 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ganador Sergio Pérez, Racing Point, celebra en el Parc Ferme con su equipo 61 / 63 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point 62 / 63 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: ganador de la carrera Sergio Pérez, Racing Point 63 / 63 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Video relacionado