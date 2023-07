Checo Pérez admite falta de "confianza" con el Red Bull 2023 de F1

El mexicano no ha entrado en la Q3 en seis ocasiones esta temporada, y solo ha pasado la instancia definitiva en cuatro oportunidades.

Esto incluye una seguidilla de cinco veces consecutivas en que no llegó al top 10 de una clasificación, una racha que ha visto a su compañero de equipo, Max Verstappen, conseguir la pole position en cada ocasión.

Aunque Sergio Pérez ha recuperado posiciones durante las carreras, solo ha podido llegar entre los tres primeros a la bandera a cuadros una vez durante este período.

Preguntado sobre si ha estado conduciendo por demás recientemente, Pérez admitió: "Sí. Ciertamente, cuando no tienes plena confianza con el coche. Creo que lo que pasó en Mónaco probablemente me hizo dar un paso atrás y me ha llevado algún tiempo confiar plenamente en el coche de la forma en que lo estaba haciendo".

"Y luego añades el factor externo de las condiciones cambiantes. Y entonces hay un poco más de discrepancia".

En un intento de llegar al fondo de sus problemas de clasificación, "Checo" Pérez pasó un tiempo en la base de Red Bull Racing en Milton Keynes la semana pasada.

Sergio Pérez, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"Hemos estado haciendo un buen trabajo con los ingenieros durante la semana y tenemos algunas ideas para aquí", dijo.

"Con suerte, seremos capaces en general de tener una mejor plataforma en la que podamos estar más cómodos. Y si hay un cambio de condiciones, entonces no tendremos tanta diferencia".

Y añadió: "El déficit que he estado experimentando con el coche en las últimas carreras, cada vez que hay un cambio de condición, tiende a ser más amplio, este límite, digámoslo así".

"Así que eso ha sido algo que nos ha complicado. Creo que en las últimas cinco carreras realmente ha habido algún cambio de condiciones en la calificación. Así que eso realmente nos ha puesto a la defensiva".

Preguntado sobre si espera ver mejoras inmediatas en la pista, Pérez dijo: "Nada es instantáneo en la F1, como sabemos. Al mismo tiempo, sólo tenemos que mirar hacia atrás en mi temporada, y si estoy segundo en el campeonato del mundo, es por una razón".

"He tenido una mala racha, es cierto, pero también tuve un gran comienzo de temporada. Así que sólo se trata de equilibrar, de ver en esas buenas carreras lo que funcionó, o de ver en esas malas carreras lo que no funcionó, y simplemente asegurarnos de que progresamos fin de semana tras fin de semana".

Información adicional de Sam Hall

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!