Checo Pérez habla de su futuro con Cadillac para 2027: "Quiero estar a largo plazo"

Sergio Pérez llega al Gran Premio de los Países Bajos después de las vacaciones de verano con cambios en Cadillac, específicamente con un nuevo jefe de equipo tras el nombramiento de Marcin Budkowski en sustitución de Graeme Lowdon, una situación que el piloto mexicano espera le de una nueva filosofía al equipo.

Durante la conferencia de prensa previa al inicio de las actividades en pista en Zandvoort, Checo Pérez dejó en claro que era necesario tener un cambio, esto con el objetivo de comenzar a dar pasos que condujeran a Cadillac a la parte media de la parrilla, un objetivo que han ido perdiendo en las últimas carreras ante fallas mecánicas que le han costado abandonos en Bélgica y Hungría.

“Creo que Graeme (Lowdon) ha hecho un trabajo enorme para llevar a Cadillac a donde está ahora, junto con GM y Dan (Towriss), y sí, creo que él es parte de la historia del equipo. Le deseo lo mejor en lo que venga para él”.

“Sobre Marcin, creo que es realmente emocionante. Al mismo tiempo, cuando tienes a un nuevo líder y ves su nueva perspectiva, no he pasado mucho tiempo con él, pero creo que era momento de cambiar”.

Budkowski llega con una experiencia técnicas y de liderazgo en equipos como Ferrari, McLaren, Renault-Alpine, y Checo Pérez espera que este respaldo de conocimiento se pueda traducir en mejoras en la pista, pero también en el aspecto de organización de la escudería donde han tenido complicaciones a la hora de ejecutar los fines de semana.

“Pienso que esto demuestra que, aunque apenas es nuestro primer año, Cadillac tiene muchas ganas de hacer avanzar a este equipo lo más rápido posible y esperamos que con este nuevo liderazgo lo logremos pronto”.

“Como líder puedes observar todos estos diferentes departamentos con tu experiencia y guiarlos; es lo que todos esperamos de Marcin, que nos guíe hacia el siguiente nivel y todos estamos muy entusiasmados por ello”.

Checo Pérez y su futuro

La llegada de Marcin Budkowski a Cadillac también significa un cambio de planes a lo que había establecido Lowdon y esto podría apuntar a los pilotos. Durante las vacaciones de verano surgió el rumor de que Sergio Pérez podría abandonar el equipo estadounidense para unirse a Williams donde Carlos Sainz era señalado para no continuar.

Apenas al inicio de semana, Williams anunció la renovación de Sainz y Alex Albon por lo que Checo Pérez fue cuestionado sobre su futuro. Para el mexicano está claro que quiere continuar, pero no lanzó una confirmación oficial.

“Por mi parte, ya estaba claro cuando llegué aquí que era un acuerdo de dos años, pero obviamente yo quiero esto. Veo esto como mi proyecto y quiero formar parte de Cadillac a largo plazo”.

“Cuando empiezas algo desde cero se requiere mucho tiempo, así que estoy muy feliz aquí y espero continuar a largo plazo. Creo que habrá algunas conversaciones más adelante y veremos qué pasa”, finalizó el mexicano.