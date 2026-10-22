Fórmula 1 GP de Estados Unidos

"Es básicamente mi segundo padre": Checo Pérez sobre la influencia de Carlos Slim en su carrera

Sergio Pérez señaló que Carlos Slim Domit ha sido una pieza fundamental para poder lograr sus éxitos en la Fórmula 1.

Luis Ramírez

Publicado: 22 oct 2026, 19:22

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Podio: Carlos Slim Jr y tercer lugar Sergio Pérez, Red Bull Racing

Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

Para Sergio Pérez, la temporada 2026 ha sido una campaña de reencuentro no solo con la Fórmula 1 y con un monoplaza, sino también para aprender a valorar más lo que ha transcurrido en 15 años de trayectoria en el Gran Circo, algo que en su opinión no se hubiera dado de no haber tenido el apoyo de Carlos Slim Domit.

Hijo de Carlos Slim Helú, quien llegó a ser el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, Domit creó el proyecto de Escudería Telmex, el cual apoyó a diversos pilotos para intentar llegar a la Fórmula 1 siendo Checo Pérez el primero en conseguirlo.

Ahora, de cara al Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana en Austin, cita previa a la carrera 300 del mexicano y que celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Sergio Pérez fue cuestionado sobre la trascendencia de Slim Domit en su trayectoria.

"Obviamente han sido súper importantes para mí. Sin Carlos no estaría aquí; ha sido mi mayor apoyo desde que era muy joven, y no solo en términos de apoyo financiero", afirmó Pérez en la ronda de medios de Cadillac donde estuvo presente Motorsport.com.

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Para el tapatío, la figura del magnate mexicano representó un pilar fundamental en su formación dentro y fuera de las pistas: "Es básicamente mi segundo padre porque realmente ha seguido mi carrera y me ha acompañado en lo personal. Es un amigo muy cercano, sabe todo lo que pasa en mi vida y siempre me ha dado muy buenos consejos a lo largo de mi trayectoria".

Slim Domit apoyó a Checo Pérez desde el karting hasta su incursión en el automovilismo europeo en la Fórmula BMW Alemana, la F3 Británica y la GP2 Series.

Ahora, con la mira puesta en celebrar su arrancada 300 en México, Pérez agradeció el apoyo brindado para alcanzar un lugar en la parrilla de la F1 mientras reconoce que su reencuentro con la afición mexicana será especial. “Mi carrera número 300 y será en casa, así que es bastante increíble que todo esto coincida en México. Estoy súper contento y con muchas ganas de que llegue".

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