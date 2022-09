"Checo" Pérez, protagonista de una camiseta de Iron Maiden

Cargar reproductor de audio

Los iconos británicos del metal Iron Maiden están actualmente embarcados en la segunda parte de su gira mundial Legacy of the Beast, que fue pospuesta a principios de 2020 debido a la pandemia del COVID-19.

Durante las últimas semanas, la banda ha estado en la segunda etapa de su gira de 2022, que pasa por América Latina.

El último miércoles la banda dio un concierto en la Ciudad de México, más precisamente en la sección del Foro Sol del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se disputa el GP de México de F1.

Para celebrar el evento, la banda ha lanzado por tiempo limitado una camiseta de la gira con una temática inspirada en la F1.

En la misma se pueden ver coches de F1 conducidos por varias encarnaciones de la famosa mascota de la banda, Eddie the Head, y Sergio Pérez aparece como piloto del segundo coche de la imagen.

No es la primera vez que Iron Maiden y el automovilismo coinciden.

La marca de cerveza Trooper de la banda ha sido durante mucho tiempo patrocinadora del nueve veces ganador del TT de la Isla de Man, Peter Hickman.

Esa asociación comenzó en 2015, y la marca de cerveza Trooper sigue patrocinando a Hickman en la categoría Supersport del TT desde entonces.

Como resultado de esto, Hickman ha aparecido en las camisetas de la gira mundial Book of Souls de Iron Maiden en 2017 y en la etapa del Reino Unido de la gira Legacy of the Beast en 2018.

El as de los coches de turismo Anthony Reid también corrió con un coche respaldado por Trooper Beer en la VW Funcup de Gran Bretaña hace varios años.

Iron Maiden ha tocado regularmente en el circuito Hermanos Rodríguez durante sus viajes por México, pero también ha tocado en otros autódromos a lo largo de los años.

Recientemente, en 2014, encabezaron el festival Rock am Ring, celebrado en el circuito alemán de Nurburgring, y en 2008, durante su gira mundial Somewhere Back In Time, dieron un espectáculo en Assen, tradicional escenario del MotoGP en Países Bajos.

También lo conmemoró con una camiseta especial con temática de Superbike. En los años '90, la banda encabezó la actividad musical en la carrera de resistencia de motos Bol d'Or en Paul Ricard.

El guitarrista de la banda, Adrian Smith, es también un gran aficionado a la F1, habiendo visitado varios grandes premios como invitado de Renault en el pasado.

