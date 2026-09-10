Checo Pérez: Madring da miedo, pero es una oportunidad para sumar puntos con Cadillac
El piloto mexicano asegura que el nuevo circuito del Gran Premio de España castigará los errores y lo ve como una oportunidad para que Cadillac sume sus primeros puntos en la F1.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Checo Pérez está deseoso de descubrir el nuevo desafío que plantea la Fórmula 1 con el circuito semiurbano de Madring, que este fin de semana debuta como escenario del Gran Premio de España.
El piloto de Guadalajara admitió que el trazado es un tanto intimidante, pero lo calificó como un "verdadero" circuito de carreras.
"La pista en sí es un verdadero circuito de carreras, por lo que he visto. Todavía no he estado en el circuito, pero por lo que he visto en el simulador, es un verdadero circuito", dijo Pérez ante los medios, entre ellos Motorsport.com.
"Diría que da un poco de miedo. Me recuerda un poco a Yeda. Es un buen circuito de verdad, estoy muy contento de estar aquí y creo que el ambiente aquí va a ser uno de los mejores".
Preguntado sobre qué tan exigente será el circuito para los pilotos, Pérez respondió: "Creo que mucho. Todo depende del nivel de agarre que tengamos, pero creo que no hay margen para el error. Me gustan esos lugares, ¿sabes?, en los que cometes un error y te castigan. Es muy poco frecuente, dependiendo de en qué curva cometas un error, que puedas salirte con la tuya, pero en la mayoría de los lugares no hay margen para eso".
Vista general del circuito de Madring.
Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Ante este panorama, Checo Pérez está convencido de que el fin de semana del Gran Premio de España puede representar una gran oportunidad para Cadillac, que de momento es el único equipo que no ha sumado puntos en la temporada.
"Definitivamente", dijo cuando se le consultó al respecto. "Creo que este fin de semana es una oportunidad para nosotros. Si hacemos las cosas bien, si estamos al 100% en todo, esto podría ser una oportunidad para nosotros".
Sergio Pérez se lució en circuitos urbanos o semiurbanos en reiteradas ocasiones a lo largo de su carrera en la Fórmula 1, de ahí su especial ilusión con la pista de Madrid.
"Creo que en los circuitos urbanos tienes que estar en sintonía con tu coche. Necesitas poder tener esa confianza cuando llega la clasificación".
"Y cuando llega la carrera, tienes que ser capaz de no pensar demasiado en los muros. Es como cuando juegas al golf y hay agua alrededor: no tienes que pensar que hay agua ahí. Es un poco así. En general, disfruto mucho los circuitos urbanos, son mis favoritos".
En cuanto a cómo se construye esa confianza en una pista que se espera que vaya cambiando y evolucionando a lo largo del fin de semana, Pérez señaló: "Todo se trata de progresar. No quieres ser el más rápido en la FP1. Todo se trata de la progresión".
"Se trata de ir evolucionando junto con la pista e intentar rendir por encima de lo esperado, superar las expectativas. Es una oportunidad para los pilotos, donde podemos marcar un poco la diferencia, incluso con estos autos. Porque es muy difícil para los pilotos marcar la diferencia".
Comparte o guarda esta historia
Checo Pérez advierte que no montarán el nuevo motor Ferrari y analiza el resultado en Monza
Checo Pérez con problemas en la clasificación en Italia, pero admite superioridad de Bottas
Checo Pérez anticipa contrataciones clave en Cadillac y destaca el impacto de Budkowski
Checo Pérez alerta sobre la gestión energética en Monza: "Bélgica fue crítico; aquí será lo peor"
Colton Herta reemplazará a Checo Pérez en la FP1 en Monza con Cadillac
Checo Pérez admite "conversaciones" con otros equipos de F1, pero que nunca pensó en dejar Cadillac
Últimas noticias
Alpine avanza con la computación cuántica para mejorar sus simulaciones de F1
Gasly reconoce que hay “confusión” en Alpine de cara al GP de España
Tsunoda responde a las críticas de Max Verstappen: "no saco nada de sus comentarios"
¿Podría Chile ofrecer a Adrien Fourmaux la mejor oportunidad de conseguir un triunfo en el WRC?
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados