Checo Pérez: Madring da miedo, pero es una oportunidad para sumar puntos con Cadillac

Checo Pérez está deseoso de descubrir el nuevo desafío que plantea la Fórmula 1 con el circuito semiurbano de Madring, que este fin de semana debuta como escenario del Gran Premio de España.

El piloto de Guadalajara admitió que el trazado es un tanto intimidante, pero lo calificó como un "verdadero" circuito de carreras.

"La pista en sí es un verdadero circuito de carreras, por lo que he visto. Todavía no he estado en el circuito, pero por lo que he visto en el simulador, es un verdadero circuito", dijo Pérez ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Diría que da un poco de miedo. Me recuerda un poco a Yeda. Es un buen circuito de verdad, estoy muy contento de estar aquí y creo que el ambiente aquí va a ser uno de los mejores".

Preguntado sobre qué tan exigente será el circuito para los pilotos, Pérez respondió: "Creo que mucho. Todo depende del nivel de agarre que tengamos, pero creo que no hay margen para el error. Me gustan esos lugares, ¿sabes?, en los que cometes un error y te castigan. Es muy poco frecuente, dependiendo de en qué curva cometas un error, que puedas salirte con la tuya, pero en la mayoría de los lugares no hay margen para eso".

Vista general del circuito de Madring. Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ante este panorama, Checo Pérez está convencido de que el fin de semana del Gran Premio de España puede representar una gran oportunidad para Cadillac, que de momento es el único equipo que no ha sumado puntos en la temporada.

"Definitivamente", dijo cuando se le consultó al respecto. "Creo que este fin de semana es una oportunidad para nosotros. Si hacemos las cosas bien, si estamos al 100% en todo, esto podría ser una oportunidad para nosotros".

Sergio Pérez se lució en circuitos urbanos o semiurbanos en reiteradas ocasiones a lo largo de su carrera en la Fórmula 1, de ahí su especial ilusión con la pista de Madrid.

"Creo que en los circuitos urbanos tienes que estar en sintonía con tu coche. Necesitas poder tener esa confianza cuando llega la clasificación".

"Y cuando llega la carrera, tienes que ser capaz de no pensar demasiado en los muros. Es como cuando juegas al golf y hay agua alrededor: no tienes que pensar que hay agua ahí. Es un poco así. En general, disfruto mucho los circuitos urbanos, son mis favoritos".

En cuanto a cómo se construye esa confianza en una pista que se espera que vaya cambiando y evolucionando a lo largo del fin de semana, Pérez señaló: "Todo se trata de progresar. No quieres ser el más rápido en la FP1. Todo se trata de la progresión".

"Se trata de ir evolucionando junto con la pista e intentar rendir por encima de lo esperado, superar las expectativas. Es una oportunidad para los pilotos, donde podemos marcar un poco la diferencia, incluso con estos autos. Porque es muy difícil para los pilotos marcar la diferencia".