Checo Pérez molesto por no alcanzar la Q2 en Mónaco: "Estuvimos muy cerca, pero nos faltó un poco"
Sergio Pérez señaló que aunque hay signos de mejoras, por ahora no fue suficiente para lograr su meta de llevar por primera vez al Cadillac a la Q2.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Sergio Pérez tenía grandes esperanzas en la clasificación del Gran Premio de Mónaco 2026 para llevar por primera vez al Cadillac MAC a la Q2, sin embargo, una décima de diferencia lo dejó de nueva cuenta fuera de esa posibilidad, aunque con algunas sensaciones positivas.
“Han sido sentimientos encontrados en ese sentido. Estuvimos muy cerca, pero al mismo tiempo, nos faltó un poco… Siempre creí que aquí había una gran oportunidad”, dijo Checo Pérez en la zona de medios tras la sesión en la que se ubicó en el puesto 18 en medio de los dos coches del equipo Haas de Esteban Ocon y de Oliver Bearman.
El mexicano e integrante de Cadillac indicó que el problema fue en la configuración de coche luego de que no lograron encontrar la puesta a punto ideal.
“Hemos estado batallando todo el fin de semana con el bloqueo trasero; cambiamos un poco la configuración y el frenado, y entonces hoy sufrimos con mucho bloqueo delantero allá afuera, lo que probablemente nos costó esa décima que estábamos buscando.”
“Pero por otro lado, necesitábamos eso para proteger el eje trasero. Así que, por el momento, la ventana de trabajo es muy pequeña. Creo que los pilotos siempre pueden marcar una pequeña diferencia aquí”.
Sergio Pérez, Cadillac Racing
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
A pesar del resultado, Checo Pérez dijo que el rendimiento ha sido parte de lo esperado y no podría sentirse desilusionado. “Estoy contento con mi rendimiento a lo largo del fin de semana, pero simplemente no fue suficiente”.
“Cuando miras mi rendimiento, creo que entregué lo que podía dar. Y eso es todo lo que puedo hacer por el momento”.
Respecto a las expectativas para la carrera indicó que no todo está perdido y las locuras de Mónaco donde puede haber coches de seguridad y abandonos aún les dan una oportunidad.
“Creo que mañana el objetivo número uno es terminar. Y partiremos de ahí. Veremos qué somos capaces de hacer desde ese punto”.
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