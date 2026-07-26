Sergio Pérez y Cadillac tendrán algunas semanas para pensar en la segunda mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1 luego de que, otra vez, el MAC-26 del mexicano sufrió una falla en la suspensión mientras que el de Valtteri Bottas volvió a presentar inconvenientes en los frenos.

Checo Pérez cumplió el sacrificio y arrancó desde el carril de pits intentando encontrar todo tipo de soluciones. Si bien la primera parte de la carrera lucía prometedora para recolectar kilómetros, los dos monoplazas no resistieron y abandonaron.

“Creo que cambiamos el suelo, así que pudimos entender un par de cosas ahí. Se estaba comportando de forma bastante diferente. Creo que toda la primera tanda me tomó bastante tiempo entender cómo estaba el balance con el viento. No estaba en ningún lado, simplemente deslizándome por todos lados. Y luego pude ponerme realmente por encima de las cosas. Tuve que conducir el auto de forma bastante diferente”.

“Mi segunda tanda fue mucho más fuerte a la par, creo, con Williams. Pero sigo creyendo que hay algún problema con esa caja de cambios que tuvimos que cambiar. El auto se sentía bastante extraño. Creo que solo tenemos que asegurarnos de poder entenderlo y regresar más fuertes”, explicó el mexicano quien señaló que, por ahora, no entiende lo que ha sucedido con la suspensión y simplemente “la perdí en la curva 5”.

Checo Pérez indicó que espera que la situación sea diferente al regresar al calendario luego de las vacaciones de verano esperando retomar el ritmo de avance que lograron en las primeras carreras y que ahora han perdido.

“Obviamente, al ser un equipo nuevo esperas todos estos problemas. Creo que es un poco frustrante que haya pasado tan seguido. Así que estoy seguro de que usaremos este receso para asegurarnos de poder limpiar y mejorar todas las áreas y los diferentes departamentos. Porque creo que es realmente importante cómo seamos capaces de progresar en la segunda mitad de la temporada”.