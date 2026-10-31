Fórmula 1 GP de México

Checo Pérez no se siente al 100 por ciento, pero tiene su objetivo claro para su carrera 300 en F1

Sergio Pérez indicó que a pesar de quedar eliminado en la Q1 con Cadillac en su carrera de casa espera poder estar en la mezcla de la parte media de la parrilla el domingo.

Luis Ramírez

Publicado: 31 oct 2026, 22:58

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sergio Pérez admitió que no se sintió al “100 por ciento” en la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México, pero sin importar ello espera el domingo tener una carrera positiva para celebrar su arrancada 300 en la Fórmula 1 gracias al cambio de unidad de potencia que realizaron en la tercera práctica la mañana del sábado.

A pesar de, una vez más, quedar eliminado en la Q1, Checo Pérez indicó que tiene optimismo para dar un paso adelante en lo que será su primera carrera con Cadillac en el Autódromo Hermanos Rodríguez y poder meterse en la mezcla de la parte final del pelotón y volver a pelear con los Williams.

Al hablar en la zona de medios sobre la modificación de la unidad de potencia en la tercera práctica de cara a la clasificación dijo que el cambio fue correcto para permitirle ser competitivo en México.

“Ya cambiamos el el motor, entonces deberíamos de estar de estar bien y y bueno, veremos a ver qué qué podemos hacer para para el día de mañana”, expresó el integrante de Cadillac.

A pesar de que mañana tendrá un festejo, para Checo Pérez lo importante es comenzar a disputar con más consistencia la zona media y seguir avanzando en el desarrollo de cara al 2027.

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Tengo confianza en que vamos a terminar y y más que eso, para mí es más importante empezar a pelear, ¿no? Creo que si se puede tener una una buena arrancada, una buena primera vuelta, se puede hacer bastante”.

“Yo creo que algo positivo sería meternos en la lucha con algunos otros equipos, pilotos. Eso para mí sería sería muy muy bueno y y motivante, el poder estar en la pelea con con otros autos”.

Al hablar sobre su estado de salud y de cómo lo ha afectado el resto del fin de semana, indicó que si bien no se ha sentido al 100 por ciento no debería ser impedimento para la carrera. “Al final estuvimos bien, no no tuve no tuve problemas. No estoy a mi 100%, pero pero no es una pista muy demandante, afortunadamente”.

Yo creo que meternos en la lucha con algunos otros equipos, pilotos. Eso para mí sería sería muy muy bueno y y motivante, ¿no? Estar en la pelea con con otros autos.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Hamilton, tras su histórica primera pole en F1 con Ferrari: "Todavía amo lo que hago"

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Luis Ramírez





Franco Colapinto explica qué le faltó para llegar a la Q3 en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



16 min



Franco Colapinto explica qué le faltó para llegar a la Q3 en México





Cadillac cambia la unidad de potencia de Checo Pérez antes de la clasificación en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



4 h



Cadillac cambia la unidad de potencia de Checo Pérez antes de la clasificación en México





Checo Pérez y el contrato récord con Cadillac: la cifra histórica que cobrará hasta 2029



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



5 h



Checo Pérez y el contrato récord con Cadillac: la cifra histórica que cobrará hasta 2029

Más de

Sergio Pérez





Herta cerca de la superlicencia para F1 en México y Budkowski aclara el futuro de Cadillac



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Herta cerca de la superlicencia para F1 en México y Budkowski aclara el futuro de Cadillac





Checo Pérez se ausenta del Fan Forum de Cadillac en México al reportarse "indispuesto"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Checo Pérez se ausenta del Fan Forum de Cadillac en México al reportarse "indispuesto"





Por qué la renovación de Checo Pérez con Cadillac complementa el plan a futuro del GP de México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Por qué la renovación de Checo Pérez con Cadillac complementa el plan a futuro del GP de México

Más de

Cadillac





George Russell propone un nuevo compañero para Checo Pérez en Cadillac en la F1 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



9 h



George Russell propone un nuevo compañero para Checo Pérez en Cadillac en la F1 2027





La confusión con la superlicencia de F1 de Colton Herta: por qué todavía le falta un punto



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



23 h



La confusión con la superlicencia de F1 de Colton Herta: por qué todavía le falta un punto





¿Herta o Bottas? Checo Pérez prefiere un compañero con "experiencia" en Cadillac



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



¿Herta o Bottas? Checo Pérez prefiere un compañero con "experiencia" en Cadillac

Últimas noticias





Checo Pérez no se siente al 100 por ciento, pero tiene su objetivo claro para su carrera 300 en F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



3 min



Checo Pérez no se siente al 100 por ciento, pero tiene su objetivo claro para su carrera 300 en F1





Hamilton, tras su histórica primera pole en F1 con Ferrari: "Todavía amo lo que hago"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



3 min



Hamilton, tras su histórica primera pole en F1 con Ferrari: "Todavía amo lo que hago"





Ocon rompe el silencio tras ser reemplazado en Haas y aclara qué sucedió en México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



10 min



Ocon rompe el silencio tras ser reemplazado en Haas y aclara qué sucedió en México





Franco Colapinto explica qué le faltó para llegar a la Q3 en México



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



16 min



Franco Colapinto explica qué le faltó para llegar a la Q3 en México

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete