Checo Pérez satisfecho con el nuevo alerón en Spa, ahora enfocado en la administración de energía

La posibilidad de alcanzar la Q2 por parte de Cadillac y Checo Pérez parece aún no estar al alcance del piloto mexicano y de la escudería estadounidense, esto luego de que se ubicó en la posición 19 en la segunda práctica del Gran Premio de Bélgica.

A pesar de que los tiempos no estuvieron a favor de Checo Pérez y de que su programa de simulación de carrera se vio comprometido en la segunda práctica por las dos banderas rojas, una de ellas ocasionada en los últimos 15 minutos, el mexicano quedó confiado con el comportamiento del MAC-26 con el nuevo alerón delantero el cual portaron tanto él como el finlandés Valtteri Bottas.

“Tuvimos un día sólido hoy, probando los compuestos de neumáticos y diferentes cargas de combustible, a pesar de que fue interrumpido por las banderas en ambas sesiones”, expresó Checo Pérez.

El mexicano indicó que ahora el trabajo debe centrarse en encontrar el balance correcto para el despliegue de energía. Mientras algunos lo usan en el primer sector otros prefieren guardarlo para la parte final del giro.

“Es grandioso estar de regreso en Spa, aunque la vuelta se siente muy diferente con esta nueva generación de autos”

“Tenemos algo de trabajo por hacer para lograr el balance y el despliegue de energía correctos a lo largo de la vuelta, pero analizaremos esto esta noche para mejorar de cara a la clasificación de mañana”.

El director del equipo Cadillac, Graeme Lowdon, compartió el optimismo del mexicano y señaló que la clave del sábado estará en la gestión de la energía, un punto en donde aún considera que no han encontrado el balance correcto.

“Tuvimos un día limpio hoy y pudimos llevar a cabo una evaluación muy útil del alerón delantero que trajimos a Spa. Está funcionando bien y mostrando un paso adelante en términos de balance y rendimiento aerodinámico.

“La gestión de la energía a lo largo de esta vuelta tan larga será nuestro principal enfoque esta noche, ya que aún no hemos estructurado la estrategia óptima para el despliegue, por lo que sabemos que todavía tenemos más tiempo de vuelta por exprimir”.