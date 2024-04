Había muchas expectativas por las elecciones de neumáticos de cara a la carrera del domingo en el circuito de Suzuka después que los entrenamientos libres arrojaran varias opciones para los pilotos y equipos, siendo los tres compuestos de Pirelli opciones viables para la competencia.

Finalmente, la gran mayoría de la parrilla eligió neumáticos del compuesto medio para iniciar el gran premio, con la excepción de Fernando Alonso, Lance Stroll, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alex Albon y Logan Sargeant, quienes optaron por los blandos.

Sin embargo, cuando la bandera roja permitió cambiar de gomas para la segunda saluda, hubo quienes decidieron descartar su decisión primaria y cambiar a los neumáticos duros, como Lewis Hamilton, George Russell, Ocon, Gasly y Sargeant.

En última instancia, quienes terminaron en las tres primeras posiciones –Max Verstappen, Sergio Pérez y Carlos Sainz- realizaron una estrategia de dos stints iniciales con neumáticos medios y un tercero con el compuesto duro.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Más atrás, Charles Leclerc avanzó de octavo en la parrilla a cuarto en la bandera a cuadros con una estrategia a una sola parada tras un stint largo con los medios de 26 vueltas y otro de 27 con los duros, mientras que Lando Norris, quien salió tercero y llegó quinto, tuvo un primer stint breve de 12 vueltas con medios y luego dos de duros.

En diálogo con Sky Sports F1 tras la carrera, Horner contó que "Checo" Pérez le dijo que hubiera preferido completar el gran premio con dos stints de neumáticos duros en vez de los dos del compuesto medio.

"Lo que fue interesante, porque realmente no he hablado mucho con los pilotos después de la carrera, pero, hablando con 'Checo' cuando estaban haciendo las entrevistas, antes del podio, me dijo que, en retrospectiva, tal vez habría preferido los dos neumáticos duros, en lugar de los dos juegos de medios para la carrera", dijo Horner.

De todos modos, el director de Red Bull Racing no creyó que llevar adelante una decisión diferente con los neumáticos habría modificado la ecuación competitiva en Suzuka.

"Para ser honesto, no creo que hubiera cambiado mucho. El circuito estaba mucho más caliente hoy y eso llevó a los coches en una ventana de funcionamiento diferente, y la pista sólo se vuelve más rápida y más rápida, obviamente, a medida que avanza la carrera", dijo.

Más allá de los neumáticos, lo más importante para Horner fue que Red Bull Racing se recuperó del traspié sufrido en Australia con el retiro de Verstappen y los problemas en el coche de Pérez con un contundente doblete en Suzuka.

"Ha sido genial recuperarse, obviamente con un 1-2 aquí en la tierra de Honda, en Japón. Así que, sí, un gran rendimiento. Un gran, gran impulso para Max. Y también 'Checo' de nuevo, poniendo en un rendimiento muy fuerte. Así que fue la mejor recuperación posible", finalizó.