Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de China

Checo Pérez se pierde la clasificación Sprint en China: Conoce los motivos

Sergio Pérez no tomó parte en la clasificación para la sprint de China luego de que Cadillac encontró dificultades.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

La primera carrera sprint de la historia de Cadillac en la Fórmula 1 tendrá a Sergio Pérez iniciando desde el fondo de la parrilla luego de que el mexicano no tomó participación en la sesión de clasificación para la carrera corta.

El equipo estadounidense informó que el mexicano no tomaría parte de la sprint shootout luego de que encontraron complicaciones mecánicas que limitaron su tiempo en pista desde la primera práctica.

“Checo no participará en esta sesión de clasificación al sprint. El equipo detectó un problema en el sistema de combustible al final de la sesión de práctica anterior que no pudo solucionarse a tiempo”, describió la escudería en una comunicación a los diversos medios.

Checo Pérez se ubicó en la posición 22 durante la fría sesión de práctica que se realizó horas antes de la clasificación del viernes. Durante la carrera en Australia el equipo afrontó un problema similar en la jornada del viernes antes de realizar diversas reparaciones al monoplaza y dejarlo listo para la sesión de clasificación en el Albert Park. 

En contraparte, Valtteri Bottas tomó parte en la sesión ubicándose en la posición 21 a 4.3 segundos de diferencia de la cima establecida por George Russell

Más de la F1:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Flavio Briatore confirma que Mercedes quiere comprar una parte de Alpine F1

Comentarios destacados

Más de
Luis Ramírez

F1 GP China 2026: Russell gana la pole para la sprint; Colapinto 16 y Checo Pérez 22

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
F1 GP China 2026: Russell gana la pole para la sprint; Colapinto 16 y Checo Pérez 22

"Es cuestión de tiempo": Checo Pérez advierte peligro de accidente grave en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
"Es cuestión de tiempo": Checo Pérez advierte peligro de accidente grave en F1

Checo Pérez explica porque se acabó la "luna de miel" y pronostica sus primeros puntos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Checo Pérez explica porque se acabó la "luna de miel" y pronostica sus primeros puntos

Últimas noticias

F1 GP China 2026: Russell gana la pole para la sprint; Colapinto 16 y Checo Pérez 22

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
F1 GP China 2026: Russell gana la pole para la sprint; Colapinto 16 y Checo Pérez 22

La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de China de F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
La parrilla de salida para la carrera sprint del GP de China de F1 2026

Checo Pérez se pierde la clasificación Sprint en China: Conoce los motivos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de China
Checo Pérez se pierde la clasificación Sprint en China: Conoce los motivos

Flavio Briatore confirma que Mercedes quiere comprar una parte de Alpine F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Flavio Briatore confirma que Mercedes quiere comprar una parte de Alpine F1