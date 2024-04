Sergio Pérez comenzó la temporada 2024 de F1, el último año del contrato que firmó con Red Bull Racing en mayo de 2022, con la necesidad de demostrar que tiene lo necesario para asegurarse continuar en la escudería de Milton Keynes tras un 2023 que fue una montaña rusa de rendimiento para el piloto de Guadalajara.

Con esa presión a cuestas, "Checo" Pérez logró tres segundos puestos en las cuatro primeras carreras del campeonato actual, y se está mostrando especialmente mejor a la hora de clasificar, algo que coronó el pasado fin de semana en el Gran Premio de Japón al quedar segundo el sábado muy cerca de Max Verstappen.

El trabajo de Pérez parece ser exactamente lo que Red Bull espera de su parte, lo que le allanaría el camino para ganarse un nuevo contrato, si bien tanto Christian Horner como Helmut Marko, responsables del equipo, advierten que aún quieren esperar un poco más para decidirse.

Al ser preguntado en el podcast de Sky Sports F1 esta semana si el mexicano está haciendo lo necesario para seguir en Red Bull, Martin Brundle, quien disputó más de diez temporadas en la F1 y actualmente es analista de la categoría, opinó: "Hasta cierto punto. No ganó en Australia cuando el coche de Max falló, que es lo que Red Bull querría que hiciera. Está claro que se siente más cómodo con este coche y consigo mismo y que está conduciendo bien".

Christian Horner, director de Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing y el resto del equipo en el festejo de Japón. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Parece que (la situación en Red Bull) se está calmando mucho, pero el concepto de que Max tenga algún tipo de hombre clave, o cláusula de gestión en su contrato donde pueda salir, si quiere, ¡eso crearía toda una nueva conversación! Pero supongamos que eso no va a ocurrir por el momento".

Brundle ve muy claro por qué Red Bull podrá decidirse por mantener a Pérez como compañero de Verstappen más allá de la presente temporada.

"Creo que comercialmente es muy útil para Red Bull tener a Sergio Pérez en el coche. Tiene mucha experiencia, no se golpea mucho contra el muro. Realmente no molesta a Max. Es lo suficientemente rápido para mantener a Max alerta, pero no para molestarlo. Es el piloto perfecto en ese asiento en este momento", aseguró .

"Hay una razón por la que Sergio ha estado en ese coche durante tanto tiempo, y es porque se adapta a Red Bull y a lo que necesitan en este momento. Y no creo que eso haya cambiado especialmente, a menos que piensen que hay alguien más que debe aprovechar la oportunidad".

Brundle añadió: "Ahora mismo, moviéndonos hacia este gran desconocido con el coche de 2026, la certeza y la experiencia y el feedback serán fundamentales y creo que un equipo como Red Bull podría simplemente pensar 'esto está funcionando, si no está roto, no lo arregles'".

Karun Chandhok, expiloto de F1 y también presente en el podcast, coincidió con su compañero de Sky al declarar que "la realidad es que Pérez parece haber elevado su nivel. Su clasificación en Japón fue la mejor que le hemos visto en mucho, mucho tiempo".

"Obviamente, en Melbourne tenía que dar un paso adelante cuando Max tuvo un problema y no lo hizo, así que eso es negativo. Pero en general, ha empezado la temporada bastante bien".

"Hizo lo mismo el año pasado, así que tendremos que ver si puede continuar el resto del año. Pero, por el momento, está haciendo méritos para no ser sustituido".

Chandhok piensa además que, a pesar de haber tenido alguna diferencia en el pasado, tanto Max Verstappen como su padre Jos estarían felices de ver a Pérez continuar en Red Bull.

"Hubo un poco de problemas entre él y Max, pero todo parece haberse calmado entre el resto del caos de Red Bull y creo que a Max y Jos, llamémosles Team Max, les gusta bastante tener a Pérez allí".

"Imagino que si Red Bull dijera 'estamos pensando en traer a Carlos Sainz porque creemos que podría ser un poco más competitivo', no estoy convencido de que eso fuera a gustar tanto como Pérez, a quien (Max) tiene bastante bien cubierto", finalizó.