Fórmula 1 GP de México
Checo Pérez presenta un casco especial para sus 300 carreras en el GP de México
Sergio Pérez mostró el casco con el que competirá este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez
Luis Ramírez
Publicado: 27 oct 2026, 16:49
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Foto: Telcel
Foto de: Motorsport.com / ASP Inc.
Sergio Pérez quiere disfrutar su carrera 300 dentro de la Fórmula 1 a pesar de las complicaciones que tendrá en cuanto a la competitividad del monoplaza de Cadillac y como parte de los festejos presentó un casco especial que utilizará desde este miércoles en la exhibición que realizará en la Ciudad de México.
La nueva pieza que usará el mexicano desde mañana, cuando tome la avenida Reforma a partir de la mañana, presenta una decoración con toques prehispánicos en color blanco. Junto a los patrocinadores también muestra el número 300 que corresponde a número de arrancadas.
La carrera de México vivirá en la edición 2026 el retorno de Pérez luego de una ausencia tras su salida a finales del 2024 de Red Bull. Para el tapatío era importante volver a la serie para poder cumplir algunas tareas pendientes.
"Me mantiene mucho, en mi regreso, que no solo se trataba de mi, creció tanto el deporte en México que el compromiso era muy grande con toda la afición que ha crecido en los últimos años. Segundo por mi carrera, como deportista es muy importante para mi cerrar con broche de oro e irme cuando yo me quiera ir de la F1 ", dijo el mexicano.
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