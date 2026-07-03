La sesión de clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de la Gran Bretaña resultó ser un trago amargo para Sergio Pérez quien deberá arrancar desde la posición 19 luego de no poder encontrar la puesta a punto ideal durante la tarde del viernes y, padecer, de problemas con la unidad de potencia Ferrari.

A pesar del duro impacto en el cronómetro que lo colocó en la penúltima fila junto a su compañero Valtteri Bottas, el piloto de Cadillac ofreció una lectura analítica tras bajarse del monoplaza. El tapatío argumentó que las cambiantes condiciones climáticas del trazado complicaron las acciones, aunque rescató la evolución del balance general desde los entrenamientos libres.

“Fue una sesión complicada. El balance estuvo un poco más neutral con el viento. Así que solo fue cuestión de intentarlo y tratar de sacar el máximo provecho de ello”, dijo Checo Pérez.

Los problemas técnicos que frenaron el ritmo de Checo Pérez

El análisis de Sergio Pérez no se limitó al comportamiento del viento e identificó un error conductivo en la primera mitad del circuito y, de manera más crítica, un desperfecto en la entrega de potencia eléctrica de la unidad de potencia que le impidió pelear la posición con el Haas de Esteban Ocon.

“Estuvo cerca de Esteban al final. Creo que tuve una curva cuatro un poco descuidada. Sin eso, creo que lo hubiéramos logrado, y luego también tuve un pequeño problema con el deployment (entrega de potencia de la batería). Por lo tanto, probablemente Ocon era posible hoy. Pero lo bueno es que mejoramos el auto”.

De cara a lo que resta del fin de semana en territorio británico, Sergio Pérez se mostró optimista respecto a la dirección técnica tomada por su escudería, asegurando que el progreso en la configuración del coche les otorgará mejores herramientas para remontar en las tandas largas.

“Mejoramos mucho de la práctica uno a la calificación. Creo que tenemos una buena idea para el resto del fin de semana. Creo que también tenemos que ser un poco más competitivos en la carrera en comparación con la calificación. Por nuestra parte, maximizamos todo. Estoy feliz con mi vuelta”, finalizó.