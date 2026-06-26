El viernes del Gran Premio de Austria 2026 ha sido una jornada negra para Cadillac porque sus dos monoplazas han sufrido problemas, especialmente el del mexicano Sergio Pérez quien tuvo poco tiempo de rodaje durante las dos prácticas en el circuito de Spielberg.

Checo Pérez provocó una bandera roja en los minutos finales de la primera sesión, mientras que en la segunda práctica el tapatío volvió a quedarse detenido sobre la pista del circuito de Spielberg en apenas su segunda vuelta de instalación.

Previo al arranque de la sesión vespertina, los ingenieros de Cadillac reemplazaron por completo la Unidad de Control Electrónico (ECU) del monoplaza número 11 con el objetivo de erradicar el problema inicial; sin embargo, la misma falla mecánica volvió a manifestarse de forma inmediata, lo que derivó en el despliegue de un Virtual Safety Car.

Al respecto de este complicado escenario, "Checo" Pérez admitió frustración.

“Sí, fue un día muy difícil para el equipo. Trajimos un paquete masivo, necesitábamos el kilometraje, y tuvimos algunos problemas eléctricos, y sí, desafortunadamente algunas cosas no funcionaron”, dijo en el trazado de Spielberg.

Más de la F1 : Fórmula 1 F1 GP Austria 2026: A qué hora y cómo ver la clasificación de Franco Colapinto y Checo Pérez

El panorama empeoró drásticamente para el equipo norteamericano cuando el auto de Valtteri Bottas sufrió un incendio en el fondo plano de su MAC-26. El garaje confirmó de manera oficial que ninguno de sus dos pilotos regresaría a la pista, relegando a Bottas al puesto 21 y dejando a Pérez en el fondo del clasificador sin registros representativos de tiempo.

Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Pese a esta situación, el mexicano rescató un matiz de optimismo basado en el rendimiento inicial.

“Sí, supongo que eso es un aspecto positivo. Yo también estaba en un tiempo de vuelta bastante bueno hasta que tuve un problema, así que fue prometedor esta mañana en términos de ritmo, pero tienes que sacar el máximo provecho de tu paquete. Y creo que si no somos capaces de sacar el máximo provecho de nuestro paquete, va a ser un fin de semana difícil”.

Sin embargo, Checo Pérez indicó que el sábado será una lucha contracorriente dada la poca información que pudieron reunir durante el viernes, por lo que la tercera sesión del sábado será crítica.

“Sí, lo estamos. Estamos bastante en desventaja, especialmente de cara a la clasificación y, obviamente, a la carrera. No hay mucha información. Así que sí, va a ser complicado. No he hecho nada de tandas largas ni ninguna preparación corta, así que va a ser complicado para mañana. Hay mucho por hacer en la FP3”.