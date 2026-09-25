Checo Pérez reclamó por radio la falta de ayuda de Bottas en Bakú que los afectó en la clasificación

La posibilidad de que Sergio Pérez consiguiera alcanzar su primera Q2 en la temporada en el Gran Premio de Azerbaiyán se complicó ante la falta de planeación dentro de la escudería Cadillac y, es que, luego de un jueves y una FP3 el viernes donde estuvo en el rango de los 16 mejores, su eliminación en Q1 parecía inexplicable.

Checo Pérez finalizó en el puesto 13 en la FP2 mientras que en la FP3 resultó 16. Con estos resultados todo hacía pensar que tenía posibilidad de pelear por su primera ocasión en la Q2 apoyado por el motor Ferrari ADUO 2, sin embargo, era necesario algo crítico: aprovechar la succión de otro competidor como lo hizo el viernes cuando estuvo cerca del top 10.

El ideal hubiera sido que Cadillac ordenara a Bottas y Pérez mantenerse juntos en pista en el último intento de la Q1, pero la situación no funcionó de esa forma. El finlandés circulaba muy por delante del mexicano, una situación que generó una seria discusión entre el mexicano y su ingeniero Carlo Pasetti.

Durante la cámara a bordo transmitida, se escuchó como el ingeniero primero le advirtió que debía intentar tomar la succión del Audi de Nico Hulkenberg porque “Valtteri está demasiado lejos”.

Sergio Pérez, Cadillac Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Pérez no estuvo de acuerdo con esto y pidió que desde el muro de pits interfirieran en la estrategia: “No, no, detenlo. Detenlo”, esto para solicitar que Bottas redujera el ritmo y obtener el remolque.

Ante esta petición, Passetti dijo: “Hülkenberg, lo tienes a tres segundos por detrás. Es tu oportunidad. Déjalo pasar”. El mexicano no estuvo de acuerdo con esto: “No, no tengo espacio. Necesito seguir adelante”.

Luego de la clasificación; Pérez admitió que la succión era crítica para poder estar en la batalla de entrar a la Q2.

“Esperábamos más, pero necesitábamos que todo saliera a nuestro favor, especialmente con el rebufo, que es muy potente; supone unas seis décimas y realmente lo necesitábamos. No tuvimos rebufo en la clasificación debido a una mala planificación; la preparación con Valtteri no funcionó: él tuvo un problema en su segunda vuelta, tuvo que abortar y se quedó detenido en la báscula; luego me quedé solo y, además, Fernando se salió de pista", dijo el mexicano.