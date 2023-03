"Checo" Pérez revela que Red Bull hizo cambios "gigantes" en Bahréin

Cargar reproductor de audio

Red Bull Racing terminó los ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin habiendo sido el equipo más competitivo a lo largo de los tres días de pruebas, con Sergio Pérez marcando el mejor tiempo general.

Sin embargo, el inicio del fin de semana del Gran Premio de Bahréin sorprendió tanto a “Checo” Pérez como a Max Verstappen, quienes no se sintieron tan cómodos el viernes en la primera práctica libre, si bien el mexicano se llevó nuevamente la vuelta más rápida en ese momento.

Según comentó Pérez, Red Bull debió trabajar y hacer muchos cambios para encontrar nuevamente un coche competitivo en Sakhir antes de lograr el 1-2 en la sesión de clasificación del sábado.

"El balance ha sido muy diferente al de la pretemporada. Hemos hecho un montón de kilómetros aquí, pero llegamos al fin de semana de la carrera y nos encontramos con un equilibrio muy diferente a las pruebas", dijo "Checo".

"Así que hemos estado trabajando, hemos estado haciendo cambios gigantes de un lado a otro. Creo que al final, sabíamos que teníamos que comprometer un poco el ritmo de la calificación para la carrera de mañana. Así que esperemos que eso dé sus frutos mañana".

"En general, no me he sentido muy cómodo con mi balance en la sesión clasificatoria. Pero creo que, a medida que he ido progresando, he sido capaz de aprender con el balance que tenía y conseguir una buena vuelta en la Q3 al final, pero no lo suficiente como para batir a Max".

Al ser preguntado si podía explicar más sobre los problemas que encontró y cómo los solucionó el equipo, Pérez optó por no dar demasiada información.

"Bueno, no entraría mucho en detalles. Es sólo que nos encontramos con un coche bastante diferente al que teníamos en los entrenamientos y no entendemos cuál es la razón: podría ser el viento; la temperatura; muchas variantes que creo que después del fin de semana, tendremos un poco más de idea. Pero por ahora, nos centramos en mañana", dijo.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!