En medio de la victoria de Max Verstappen en el GP de Miami de Fórmula 1 el pasado domingo (07), un rumor se ha extendido y ganado fuerza en las redes sociales, que Red Bull habría dado a Sergio Pérez un "tratamiento silencioso", sin pasar información sobre su disputa contra el bicampeón. Pero después de todo, ¿qué es real y qué es falso en esta historia?

Debido a un error en la primera salida de la clasificación y al accidente de Charles Leclerc al final de la misma, Verstappen no pudo marcar una vuelta rápida en la Q3 del sábado y tuvo que conformarse con la novena posición en la parrilla del domingo.

Con Pérez en cabeza, el mexicano tuvo oportunidades de acumular ventaja para neutralizar el ataque del holandés. "Es algo bueno", dijo, "pero voy a por todas". Pérez paró primero en la carrera, dejando a Verstappen en cabeza. El bicampeón se mantuvo en pista hasta la vuelta 46, cuando finalmente entró a cambiar neumáticos.

Más o menos en este punto de la carrera, al comentarista de Sky Sports F1 Anthony Davidson le pareció extraña la falta de comunicación entre Red Bull y el mexicano por radio:

"Es extraño escuchar la radio de Pérez. No le han dicho nada sobre la pelea con Verstappen", dijo el expiloto de Fórmula 1. "Por parte de Verstappen, las actualizaciones son constantes. Lo escuchamos varias veces, comprobando la diferencia relativa entre ambos. Pérez está conduciendo a ciegas, en cierto modo. Es extraño. Su radio es muy silenciosa".

El comentario de Davidson resonó rápidamente en el paddock, y el jefe de Red Bull, Christian Horner, respondió a la acusación una vez terminada la carrera.

"Ambos conocían la diferencia, los 20 segundos de la parada en boxes. La diferencia era de 19s8 y Checo tuvo esa información durante cuatro o cinco vueltas, así que conocía los números. Obviamente estaba mirando la diferencia de Max vuelta a vuelta, que tenía en cada vuelta. Sólo tenía que tomar un número de la otra y sabía exactamente dónde estaba Max.

En medio del debate en las redes sociales, el ingeniero "Dr_Obbs", presentador del podcast Tech Heads F1, ha hecho un hilo en Twitter describiendo las conversaciones entre Pérez y su ingeniero, Hugh Bird.

Obbs muestra que Pérez cuestionó y fue informado por Bird (HB en los tuits) sobre la comparación de vueltas entre él y Verstappen desde el momento en que el mexicano salió de boxes después de su cambio de neumáticos, hablando también de formas de mejorar su tiempo por vuelta.

Vuelta 27, HB le dice a Checo "La vuelta de Max es 31s9, 26 vueltas completadas, quedan 31". Sergio Pérez hizo 31s58 en la vuelta 26. En la vuelta 27, HB se pone por radio y le dice a SP dónde está perdiendo tiempo y cómo puede mejorar en las curvas 14 y 15. Esto continúa vuelta a vuelta, con HB actualizando cada vuelta en MV.

Vuelta 29, HB le dice a Checo dónde está perdiendo tiempo en el segundo sector en comparación con Max. Entonces le pregunta a Checo "¿Cuál es tu limitación en el sector 2?". SP responde "tracción". Vuelta 29, HB habla por radio mientras SP está en el sector 3 y dice "el segundo sector fue mejor".

Incluso después de ser adelantado por Verstappen, Bird continúa dando consejos a Pérez sobre cómo mejorar su tiempo por vuelta, corroborando lo defendido por Horner y restando importancia a la acusación de Davidson en la retransmisión británica.

Vuelta 41, HB le dice a SP 'Max está levantando el pie, hay margen para avanzar'. Al comienzo de la vuelta 47, HB le dice a SP: "Max se ha parado. Expect him about 1s behind'. Vuelta 48, HB da tiempo a Checo MV '1 segundo, ajusta el diferencial, puede ayudar en S2'.

Con la victoria de Verstappen, el holandés alcanza los 119 puntos en el Mundial, frente a los 105 de Pérez tras las cinco primeras pruebas de la temporada 2023.