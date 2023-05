Por qué Checo Pérez podría salir de Red Bull, según Ralf Schumacher

En medio de un inicio dominante de Red Bull Racing en la temporada 2023 de Fórmula 1, Sergio Pérez ha emergido como el gran rival de Max Verstappen mientras el piloto neerlandés busca su tercer campeonato del mundo consecutivo.

"Checo" Pérez igualó en victorias este año a su compañero de equipo al vencer el pasado domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán en un duelo mano a mano, con lo que se encuentra ahora a solamente seis puntos detrás en el certamen de pilotos.

Desde que Pérez se unió a Red Bull para la temporada 2021, la relación entre ambos pilotos ha sido buena, si bien en noviembre pasado en Brasil explotó una polémica entre ambos cuando Verstappen no quiso ayudar a "Checo" en su pelea por el subcampeonato con Charles Leclerc.

Los jefes de Red Bull buscaron calmar rápidamente las aguas en ese momento, pero este año la primera polémica no tardó en llegar cuando en la segunda cita, el Gran Premio de Arabia Saudita, el récord de vuelta conseguido por Verstappen en el último giro causó controversia.

Si la temporada 2023 continúa siendo un apretado duelo entre Pérez y Verstappen, no sería de extrañar que surjan roces entre ambos pilotos, ya sea dentro o fuera de la pista, y esto, según opina Ralf Schumacher, podría tener consecuencias para el piloto de Guadalajara.

"En el paddock circulan muchos rumores sobre el futuro de Pérez. Red Bull tendría opciones: Está Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo sigue ahí y también hay bastantes pilotos en el mercado", escribió el ex piloto de Jordan y Williams en una columna para Sky Sports de Alemania.

"Si hay una relación problemática entre Verstappen y Pérez, entonces tendría sentido decirle adiós al mexicano. Si te fijas bien, puedes ver que los compañeros de equipo no se llevan bien. Y cuando un equipo tiene dos pilotos que no armonizan entre sí, termina siendo una gran desventaja para el equipo", agregó.

Por otro lado, Ralf Schumacher no ve a Pérez con posibilidades para mantener la pelea con Verstappen a lo largo de todo el campeonato.

"Sergio Pérez condujo con solidez en Azerbaiyán. También tiene el potencial para ser más rápido que Max Verstappen aquí y allá. Pero no creo que tenga la consistencia de Verstappen en términos de campeonato del mundo. A veces comete un error bajo presión cuando no está tan contento con el coche. Verstappen no comete esos errores y por eso creo que será el mejor piloto a lo largo del año", aseguró.

