Sergio Pérez firmó a principios de mes una renovación con Red Bull Racing para continuar con la escudería de Milton Keynes para 2025 y, según sus resultados, también 2026.

El piloto mexicano había arrancado de gran manera el campeonato 2024, con cuatro podios en los primeros cinco grandes premios, pero en las últimas citas comenzó a perder rendimiento y solo cosechó un octavo lugar entre las rondas de Imola, Mónaco y Canadá, viéndose también eliminado en la Q1 y retirándose de las carreras en estas últimas dos.

Por ese presente, la noticia de la renovación causó cierta sorpresa para algunos, ya que Red Bull teóricamente podría haber optado por esperar un poco más antes de darle un nuevo contrato a Pérez.

Para Damon Hill, sin embargo, la razón detrás de la temprana firma de "Checo" Pérez con Red Bull es que la escudería buscó mantener tranquilo a Max Verstappen después de un comienzo de año convulsionado por batallas internas.

"Cuando miras las opciones de a quién pondrías, está bien, (Pérez) no es alguien que esté tan en forma que lo necesites para hacer de tu equipo un equipo ganador porque claramente (vemos) que no es tan bueno como Max. A Max lo quieren mantener en el equipo. Y está contento con Checo. Checo solo necesita ser el segundo de Max realmente", fijo Hill en el podcast F1 Nation.

Max Verstappen, Red Bull Racing, con su manager Raymond Vermeulen Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Hill acepta que la falta de resultados de Pérez se debe a que los rivales de Red Bull –McLaren, Ferrari y Mercedes- han reducido enormemente la brecha a diferencia de lo que fue en 2023, y entiende que debe mejorar, pero tiene en claro que Red Bull no busca un piloto que pueda hacerle sombra a Verstappen.

"La cosa es que se está poniendo tan apretada ahora (la parrilla). Quiero decir, mira la diferencia en los tiempos de vuelta. Son sólo increíblemente pequeñas brechas. De hecho, a veces no hay diferencia en absoluto. Vimos en Canadá que la brecha de clasificación entre el primero y el segundo no fue nada, no fue medible. Así que las diferencias son minúsculas. Es por eso que la posición para él ha sufrido en la parrilla, porque hay más gente que puede saltar dentro de esa brecha. Así que tiene que mejorar. Pero, por supuesto, no quieres a alguien que pueda superar a Max. Max no quiere a nadie que le supere", indicó el campeón mundial de F1 de 1996.

Hill está convencido que Red Bull apuntó a enviarle un mensaje a Verstappen al renovar el contrato de Pérez.

"Si quieres que Max se quede contigo y confíe en que sabe cómo va a ser el futuro, fichar a Checo es una forma de decirle: 'Mira, así es como va a ser el futuro, no vas a tener que preocuparte por un nuevo compañero de equipo súper rápido por sorpresa que podría acaparar mucha atención'".

También brindó su opinión sobre por qué el equipo que lidera Christian Horner no tuvo en cuenta ni a Liam Lawson, piloto de reserva de Red Bull, ni a Yuki Tsunoda, de muy buen año en RB.

"Si eres Liam Lawson, tienes que establecerte, no puedes simplemente llegar a la F1 y ser el obediente número dos, por lo que será una amenaza. Yuki (Tsunoda) ha hecho un trabajo increíble. No sé si podría soportar la presión de estar en la punta con Red Bull. No lo sé, no lo sé", finalizó.