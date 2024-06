Checo Pérez responde a los que critican su renovación con Red Bull

Sergio Pérez llega al Gran Premio de Canadá de este fin de semana con la tranquilidad de haber firmado un nuevo contrato con Red Bull Racing que lo unirá a la escudería de Milton Keynes para los dos próximos años en la máxima categoría.

La notica llegó tras un par de carreras difíciles por parte del mexicano en Imola y en Mónaco, aunque previamente había logrado cuatro podios en los seis primeros grandes premios y otros dos top 3 en las carreras sprint, así como un sólido rendimiento en clasificación, su punto débil el año pasado.

Sin embargo, "Checo" Pérez sigue siendo objeto de críticas por no conseguir batir al tricampeón mundial Max Verstappen y hay quienes cuestionaron a Red Bull por no buscar otro piloto para acompañar al piloto neerlandés.

"Bueno, creo que en la Fórmula 1 siempre hay diferentes intenciones ocultas. Y realmente lo entiendo. Es algo que nos ha pasado a todos los pilotos desde que entramos en este deporte ", lanzó Pérez al ser preguntado en conferencia de prensa por los comentarios externos tras su renovación.

"Creo que lo mejor que puedo hacer es bajar la visera y centrarme en mi trabajo, hacer lo mejor para mí, para mi carrera. Al fin y al cabo, lo único que me importa es cuando termine mi carrera. Lo que la gente tenga que decir o no, quiero decir, aprecio que todo el mundo tenga su opinión, pero al final del día estoy aquí para hacer lo mejor para mi carrera y estoy contento con lo que he conseguido", agregó.

Sergio Pérez y Lewis Hamilton ríen durante la conferencia de prensa del jueves en Canadá. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Por otro lado, el piloto de Guadalajara mostró su alegría al haber obtenido un nuevo contrato con el equipo líder de la Fórmula 1, a la vez que destacó los desafíos de conducir para Red Bull, donde se encuentra desde la temporada 2021.

"Obviamente me siento feliz. Una vez que se llega a un acuerdo, significa que ambas partes están contentas con lo que hemos conseguido y yo estoy contento de seguir adelante", dijo.

"Tenemos grandes objetivos por delante, ya sabes, Red Bull es un equipo que realmente lo saca todo de ti. Desde que llegué aquí, todo es muy intenso: en la pista, fuera de la pista. Y es un reto que no tienes en ningún otro lugar. Así que, cuando firmé, estaba dispuesto a dar el 100% de mí mismo".

Pérez se refirió también al momento actual de la temporada 2024, donde Red Bull está enfrentando grandes desafíos por parte de Ferrari y McLaren tras haber dominado a voluntad el año pasado.

"Es natural. Ya sabes, es el tercer año con las mismas regulaciones. Es natural que los equipos se acerquen a nosotros. A nosotros también nos cuesta más encontrar rendimiento. Pero sabemos de dónde va a venir nuestra mayor parte del rendimiento".

"No creo que hayamos desbloqueado mucho durante el año, en comparación con otros equipos, así que espero que, una vez que seamos capaces de desbloquear algo de ese rendimiento, podamos estar en mejor forma, especialmente en diferentes tipos de circuitos, pero la competencia está súper, súper alta y creo que este fin de semana hay tres o cuatro equipos que potencialmente pueden conseguir la victoria, ya sabes, así que creo que es, es genial tener esta competencia", finalizó.