Checo Pérez responde a una eventual salida de Verstappen de Red Bull F1

Red Bull Racing vive días de gloria en la pista después de un inicio arrasador en la temporada 2024 que vio al equipo de Milton Keynes conseguir dos 1-2 de la mano de Max Verstappen y Sergio Pérez en las dos primeras carreras de la temporada 2024.

Sin embargo, todo el ruido externo que comenzó con la investigación sobre Christian Horner, jefe de la escudería, por presunto comportamiento indebido amenaza con sacudir la fórmula ganadora de Red Bull en la máxima categoría.

En medio de la lucha de poder desatada en lo más alto de la escudería, en las últimas semanas se conoció que Verstappen tiene una cláusula de salida que le permitiría romper el contrato que lo une con Red Bull hasta 2028 si Helmut Marko, asesor del equipo, no continuase en su rol.

Pérez, cuyo contrato con Red Bull termina a finales de la presente temporada, fue preguntado en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Australia sobre la cláusula de su compañero y si él tenía alguna de similares características.

"No tengo esa cláusula, no sé qué cláusulas tiene Max en su contrato. Creo que es mejor que le pregunten a él", comenzó el piloto mexicano.

"Creo que Max, hasta donde sé, tiene un contrato con el equipo y está completamente comprometido con el equipo. El resto creo que no me corresponde a mí hacer comentarios, no tiene nada que ver conmigo. Me enfoco en mis decisiones, en lo que tengo que hacer. No le veo el sentido a hablar de otros pilotos cuando no conocemos todos los hechos", agregó.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Jerome Lafarge, Red Bull Racing Photo by: Shameem Fahath

El asunto no terminó ahí para "Checo" Pérez, ya que también fue preguntado cómo podría impactar a Red Bull una eventual desvinculación de Verstappen.

"Creo que el equipo está en una posición muy fuerte con los resultados que estamos teniendo. La armonía que hay en el equipo, conseguir eso probablemente requiere muchos años y en este momento las dinámicas entre todos están funcionando muy bien en el equipo, todo el grupo de ingeniería está realmente unido y pueden ver eso en la pista y lo eficientes que hemos sido en los últimos años. Así que no veo razón para cambiar y obviamente sería un golpe para el equipo si Max se fuera", se limitó a responder el de Guadalajara.

