Checo Pérez responde a rumores de Ricciardo y De Vries por su asiento

Cargar reproductor de audio

Checo Pérez tiene uno de los asientos más cotizados de la Fórmula 1 como compañero de Max Verstappen en Red Bull y el piloto mexicano es consciente de la situación y de posibles candidatos interesados en desplazarlo incluso dentro de la estructura de la marca austriaca.

Durante las últimas semanas han surgido especulaciones donde se señala que el asiento de Sergio Pérez podría estar en la mira de Daniel Ricciardo e incluso del recién llegado a AlphaTauri Nyck de Vries de que la misma gente de Mercedes considera puede dar el salto a Red Bull en 2024.

El mexicano tiene un contrato hasta finales de 2024, renovado durante el Gran Premio de Mónaco, carrera donde logró la victoria, pero él mismo conoce la presión a la que está sometido y advierte no cambia nada de lo que ha realizado en los dos años en que ha sido parte de esta escudería donde los resultados son lo único que importa.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04, por delante de Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton

“Estoy en Red Bull, es el mejor equipo de la F1”, expresó Pérez en una entrevista con FOX Spots México.

“Pueden tener al piloto que quiera, no cambia nada. Es un mundo de resultados. Pueden tener a cualquier piloto, eso no me cambia nada”.

Al hablar específicamente del caso de Daniel Ricciardo, Checo Pérez señaló que será una aportación importante para los resultados del equipo. Cuando el australiano firmó su regreso al equipo de donde partió con destino a Renault muchos especularon que sería una forma de ponerle presión al mexicano, pero él lo ve desde otra perspectiva.

“Sin duda que muchísima experiencia, alguien que conoce bien el equipo, alguien que tiene la experiencia de muchos años en la F1, es un beneficio muy importante tener a Ricciardo apoyándonos en el simulador, en las carreras que vaya a estar aquí”.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!