Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Checo Pérez responde a los rumores de venta de TWG en Cadillac F1: "Estoy muy tranquilo"

Ante la posible entrada de Fenway Sports Group a la estructura de Cadillac F1, Sergio Pérez rompe el silencio. El piloto confía en la fortaleza de GM y llama a concentrarse en la pista.

Federico Faturos

Publicado: 5 nov 2026, 17:17

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Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Mientras que Sergio Pérez anunciaba con Cadillac F1 una extensión de contrato hasta al menos 2029, la situación detrás de TWG Global ha comenzado a complicarse, esto según reportes de diversos medios en Estados Unidos, quienes han sugerido que el dueño Mark Walter podría estar considerando vender su inversión en el equipo de Fórmula 1 ante la presión legal que afronta en su país.

Según medios como el WSJ y Sportico, Walter estaría buscando comprador para vender la propiedad del equipo Cadillac F1 que le pertenece a su empresa TWG Global, valuando el movimiento en

3,000 millones de dólares y con grupos como Fenway Sports Group figurando entre los interesados.

La situación de Walter ya ha llevado a vender otros activos deportivos como Los Angeles Lakers o el Chelsea de la Premier League. Si bien la escudería tiene el nombre de Cadillac en la Fórmula 1, la realidad es que la operación corre a cargo de TWG, quienes compraron anteriormente Andretti Autosport.

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Sergio Pérez abordó la situación en la previa del Gran Premio de São Paulo.

Al ser cuestionado en el Gran Premio de Brasil en Sao Paulo, Checo Pérez desestimó a medios presentes, dentro de los que está Motorsport.com, que estos movimientos corporativos afecten el rumbo del proyecto o la estabilidad de la estructura en la categoría reina y dejó en claro su postura y confianza en el proyecto.

"Sí, obviamente estoy bastante tranquilo al respecto. Sé quién está detrás del proyecto. Quiero decir, GM es uno de los fabricantes más grandes actualmente en la Fórmula 1. No creo que tengan ningún problema", afirmó el tapatío.

Respecto a la posible reestructuración de la propiedad por parte de TWG Global, entidad propiedad de Mark Walter que maneja la mayoría del equipo y que atraviesa investigaciones en Estados Unidos, Checo consideró que un movimiento accionario no alterará la operación diaria del garaje.

"Y sobre los otros, TWG, no sé si quieren recuperar parte de su inversión o algo por el estilo, pero no creo que vaya a cambiar la estructura en absoluto. Para mí, lo más importante es que el equipo se concentre en las carreras", explicó.

Finalmente, el experimentado piloto remarcó que la prioridad absoluta del equipo debe estar puesta en el apartado técnico y operativo para solventar los problemas de fiabilidad que han aparecido en la temporada, por lo que no deben enfocarse en los temas administrativos.

"Tenemos mucho por hacer, mucho por mejorar, y vienen meses cruciales para el equipo en lo que respecta a la preparación para el próximo año, así que creo que cuantas más distracciones evitemos, mejor, y nos enfocamos en la pista. El resto es trabajo de los jefes del equipo", concluyó Checo Pérez.

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