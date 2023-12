Que llamen a Pérez el "Rey de las calles" solo motivó a Verstappen

Sergio Pérez arrancó de gran manera la temporada 2023 de Fórmula 1 al ganar los Grandes Premios de Arabia Saudita y Azerbaiyán, sumando incluso la victoria en la carrera sprint de la competencia de Bakú.

Ese éxito del piloto mexicano en dos circuitos urbanos, sumados también a sus triunfos en ese tipo de escenarios en 2022 en Mónaco y Singapur y nuevamente en Azerbaiyán en 2021, le ganó el apodo de "Rey de las calles" dentro del paddock y los aficionados de la Fórmula 1.

Verstappen respondió rápidamente a eso al imponerse en las pistas urbanas de Miami y Mónaco durante el mes de mayo de este año, antes de sumar otro triunfo callejero en el regreso de la máxima categoría a Las Vegas, todo en medio de una impresionante temporada del neerlandés que lo vio ganar 17 de 18 grandes premios desde la quinta ronda del año en adelante. Solo le faltó la pista callejera de Singapur después que Red Bull no lograra ser competitivo allí en la clasificación.

Al ser preguntado en una entrevista con Viaplay cómo tomaba que "Checo" Pérez haya sido catalogado como el experto de las pistas callejeras, Verstappen indicó que era una motivación para demostrar lo contrario.

Photo by: Red Bull Content Pool Max Verstappen celebra su victoria en el Gran Premio de Mónaco 2023.

"Sólo me motiva más para demostrar que no es así", dijo antes de agregar: "Así que en realidad es una motivación equivocada para otras personas. No es que me asuste. Ciertos medios, tal vez especialmente los medios mexicanos y de habla hispana, obviamente exageran eso".

Verstappen, de todos modos, comprende todo lo que se generó tras el sólido inicio de Pérez en la temporada 2023: "La gente espera una lucha por el título, por supuesto".

Por otro lado, el tricampeón mundial explicó por qué el inicio del año le costó un poco más en comparación con lo que vino después en la temporada.

"Al principio de la temporada nunca hay realmente circuitos que se adapten perfectamente a mí, esos solo vienen después. Los circuitos más rápidos con más curvas rápidas. En aquel momento tampoco me preocupaba en absoluto, es sólo que había que atar más ciertos detalles. Al final, después de Bakú, funcionó razonablemente bien", dijo.

"Es cierto que siempre puedes creer en ti mismo, pero hay muchas carreras durante la temporada. Al final, para llegar a ser campeón, tienes que ser siempre muy constante, y apenas puedes cometer errores. En última instancia, el campeonato se gana con eso", finalizó Verstappen.

