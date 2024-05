Sergio Pérez protagonizó un gran susto apenas iniciada la carrera del pasado domingo en el Miami Autodrome en una maniobra donde casi se lleva puesto a su propio compañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen.

El piloto mexicano salió bien desde el cuarto cajón de la parrilla de salida, pero se encontró en el extremo de la línea interna junto al muro de pits al tener que esquivar lo que fue un mal movimiento inicial de parte de Charles Leclerc, quien arrancó segundo en el orden y justo delante de él.

Al estar en una zona de la pista en la que no había agarre, como ya le había sucedido a Lewis Hamilton en el inicio de la carrera sprint del sábado, "Checo" Pérez no pudo frenar bien al aproximarse a la primera curva, lo que lo llevó a casi impactar contra el RB20 de Verstappen, quien se encontraba primero tras salir desde la pole position.

Si bien afortunadamente no hubo que lamentar un choque entre los dos pilotos de Red Bull, que podría haber tenido consecuencias más atrás en el pelotón, Verstappen asegura que sí hubo un muy ligero contacto entre ambos coches.

"Sí, fui muy consciente. Es decir, giré y lo vi bloquear ", dijo Verstappen al ser preguntado si supo lo cerca que llegó a estar Pérez en la primera curva.

El tricampeón mundial agregó que revisó su monoplaza al concluir el gran premio, donde fue segundo detrás de Lando Norris, y notó un leve roce en la parte trasera.

"Miré después de la carrera y había como un rasguño en mi difusor. Así que algo debe haber golpeado. Pero sí, estuvo muy cerca. Podría haber terminado en un desastre, por supuesto, para el equipo también. Así que sí, fue suerte", comentó.

Max Verstappen, Sergio Péerez, Red Bull Racing RB20 y Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Erik Junius

Leclerc, por su parte, dio su visión de la maniobra con Pérez y aseguró que estaba convencido que habría un accidente.

"Bueno, fue muy complicado. Obviamente, 'Checo' estaba en mi interior. No tuve una buena salida. Tan pronto como solté el embrague, me patinaron las ruedas. Vi a 'Checo' a la derecha, pero había muy poco agarre, por lo que bloqueó. Pensé que íbamos a chocar, pero por suerte para todos, salimos de la primera curva sin daños", dijo el monegasco tras ser tercero en Miami.

El propio Pérez indicó que la falta de agarre en esa zona de la pista lo complicó en la frenada, a la vez que explicó cómo evitó el impacto con Verstappen.

"Salí bien, Charles salió muy mal, pero en cuanto frené en el interior no había agarre, como ayer con Lewis (por el sprint del sábado). Y fuera de línea no había agarre, y termino bloqueando. Casi me llevo por delante a Max. Así que tuve que soltar el freno freno. Y perdí una posición con Oscar. Fue bastante desafortunado".