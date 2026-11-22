Fórmula 1 Las Vegas GP

Sergio Pérez recibe sanción en parrilla para el GP de Qatar tras choque en Las Vegas con Camara

La FIA sancionó a Checo Pérez en la parrilla del GP de Qatar tras su colisión con el Haas de Rafael Câmara en el GP de Las Vegas 2026.

Luis Ramírez

Publicado: 22 nov 2026, 7:24

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

El choque entre Sergio Pérez y Rafael Camara en Las Vegas tendrá consecuencias para el piloto mexicano en el Gran Premio de Qatar 2026, próxima fecha del calendario, esto luego de que los comisarios consideraron al piloto de Cadillac como el responsable de la colisión con el brasileño este sábado.

El incidente ocurrió en la vuelta 18 cuando Checo Pérez intentó superar al monoplaza de Haas por el interior en la aproximación a la curva 14. El contacto llevó a que Sergio Pérez terminara contra el muro y abandonara la competencia y provocando la salida del coche de seguridad.

Tras analizar las imágenes de televisión, las cámaras a bordo y escuchar las versiones de ambos pilotos y sus representantes, el panel de comisarios determinó que el tapatío no había ganado el derecho a la curva al no tener su eje delantero emparejado con el espejo retrovisor del Haas en ningún momento de la maniobra.

Originalmente, la FIA impuso un castigo de 10 segundos a Pérez; sin embargo, al haberse retirado de la carrera y no poder cumplir la sanción en pista, esta se convirtió automáticamente en un retroceso de cinco lugares en la parrilla de salida para la siguiente cita en el circuito de Losail.

Previo a conocerse la resolución, Sergio Pérez había atribuido el accidente al nuevo modo de adelantamiento de la categoría, argumentando que la repentina ganancia de velocidad sorprendió a Camara cuando intentaba preparar el sobrepaso sin lograr abortar el movimiento a tiempo.

Más de la F1 :

Decisión de los comisarios sobre el incidente entre Sergio Pérez y Rafael Câmara

"Los comisarios escucharon al piloto del auto 11 (Sergio Pérez), al piloto del auto 51 (Rafael Câmara), a los representantes de los equipos y revisaron las pruebas de video y las imágenes de las cámaras a bordo.

“El auto 11 (PER) intentó adelantar al auto 51 por el interior, en el lado izquierdo, al aproximarse a la curva 14.

“Los comisarios observaron que en ningún momento durante la maniobra el eje delantero del auto 11 estuvo al menos a la altura del espejo retrovisor del auto 51. Ambos autos colisionaron en la entrada de la curva 14, lo que provocó el abandono del auto 11 en la carrera.

“Aplicando las directrices sobre estándares de conducción, los comisarios determinaron que el auto 11 no se había ganado el derecho a la curva y fue totalmente culpable de la colisión.

Por lo tanto, los comisarios impusieron una penalización de 10 segundos de tiempo. Dado que el auto 11 abandonó la carrera y no pudo cumplir la sanción, esta se convirtió en una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida para la próxima carrera del piloto".

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Vasseur estalla tras el choque entre Leclerc y Hamilton en Las Vegas

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Luis Ramírez





Checo Pérez culpa al "artificial" modo de adelantamiento por su choque con Camara en Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



39 min



Checo Pérez culpa al "artificial" modo de adelantamiento por su choque con Camara en Las Vegas





Así vivimos la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



Así vivimos la carrera del Gran Premio de Las Vegas 2026





Así queda el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de Las Vegas



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 h



Así queda el campeonato de pilotos y constructores de la F1 2026 tras el GP de Las Vegas

Más de

Sergio Pérez





Checo Pérez, eliminado en Q1 de Las Vegas tras perder el rebufo: "Es frustrante"



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Checo Pérez, eliminado en Q1 de Las Vegas tras perder el rebufo: "Es frustrante"





Checo Pérez estrena casco especial para el GP de Las Vegas de la F1 2026



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



Checo Pérez estrena casco especial para el GP de Las Vegas de la F1 2026





Sergio Pérez descarta seguir en F1 hasta los motores V8 de 2030: "No llegaré"



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



Sergio Pérez descarta seguir en F1 hasta los motores V8 de 2030: "No llegaré"

Más de

Cadillac





General Motors respalda el regreso de los motores V8 y confirma su plan con Cadillac para 2030



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



5 h



General Motors respalda el regreso de los motores V8 y confirma su plan con Cadillac para 2030





Cadillac desvela los entresijos del caso Bottas: "Herta está decepcionado, ha sido una decisión difícil"



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



1 d



Cadillac desvela los entresijos del caso Bottas: "Herta está decepcionado, ha sido una decisión difícil"





Cadillac retrasa un año su ingreso como fabricante de motores en la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



Las Vegas GP



2 d



Cadillac retrasa un año su ingreso como fabricante de motores en la F1

Últimas noticias





Sergio Pérez recibe sanción en parrilla para el GP de Qatar tras choque en Las Vegas con Camara



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



4 min



Sergio Pérez recibe sanción en parrilla para el GP de Qatar tras choque en Las Vegas con Camara





Russell explica su accidente al final de la carrera en su intento de victoria en Las Vegas



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



31 min



Russell explica su accidente al final de la carrera en su intento de victoria en Las Vegas





Colapinto iguala su mejor final en la F1 en Las Vegas: "El equipo merece este resultado"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



34 min



Colapinto iguala su mejor final en la F1 en Las Vegas: "El equipo merece este resultado"





Leclerc acepta la sanción tras tocar a Hamilton en Las Vegas, aunque revisará el incidente



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



Las Vegas GP



35 min



Leclerc acepta la sanción tras tocar a Hamilton en Las Vegas, aunque revisará el incidente

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete