Las malas noticias se confirmaron para Sergio Pérez tras concluir las acciones en el Circuito Callejero de Bakú y luego de una reunión con los comisarios ha recibido una penalización en

Luego de haber quedado eliminado en la Q1 en la posición 20 tras una fallida estrategia en cuanto a la succión con su compañero Valtteri Bottas, Checo Pérez fue llamado por los comisarios para investigar un bloqueo a Oscar Piastri entre las curvas 19 y 20 en la Q1, esto mientras el de McLaren buscaba una vuelta rápida.

Luego de examinar las pruebas, los comisarios decidieron sancionar a Checo Pérez con tres posiciones en la parrilla de salida. Dado que los Aston Martin cargan con penalizaciones, el mexicano solo saldrá por detrás de Valtteri Bottas.

La decisión de los comisarios tras la clasificación del GP de Azerbaiyán 2026

A continuación la decisión de los comisarios por el incidente entre Sergio Pérez y Oscar Piastri.

Pérez se encontraba en una vuelta de preparación entre las curvas 19 y 20 mientras PIA se aproximaba en una vuelta rápida. Pérez había recibido dos advertencias por radio de que Piastri se estaba acercando. En el punto relevante, Piastri viajaba a aproximadamente 300 km/h, mientras que Pérez viajaba a aproximadamente 248 km/h.

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Las instrucciones específicas del Director de Carrera sobre la gestión del tráfico requerían que un piloto en vuelta de preparación en esta sección del circuito se mantuviera en el lado derecho. Pérez estaba calentando sus neumáticos y, en lugar de mantener una línea predecible en el lado derecho, su maniobra de calentamiento de neumáticos lo colocó en la trayectoria del Piastri que se aproximaba. En consecuencia, Piastri tuvo que soltar el acelerador.

Pérez explicó que, en esas circunstancias, consideró que no tenía otra opción razonable. Piastri confirmó que tuvo que desacelerar debido a Pérez, aunque no consideró que en última instancia haya perdido un tiempo significativo de vuelta como consecuencia.

Los Comisarios consideraron si el incidente fue peligroso pero, tras revisar las pruebas y escuchar a ambos pilotos, determinaron que no lo fue. Sin embargo, Pérez había recibido dos advertencias sobre la aproximación de Piastri y no gestionó su vuelta de preparación de acuerdo con las instrucciones específicas de gestión del tráfico. El hecho de que Piastri tuviera que desacelerar fue suficiente para establecer que había sido obstaculizado innecesariamente.

Por lo tanto, los Comisarios determinan que Sergio Pérez obstaculizó innecesariamente a Oscar Piastri y aplican la sanción estándar por obstaculización durante la Clasificación.