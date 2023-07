Schumacher: Albon o Ricciardo podrían ser el reemplazo de Checo Pérez

Sergio Pérez no ha llegado a la Q3 en ninguna de las últimas cinco clasificaciones, a pesar de que el líder del Campeonato Mundial y compañero de equipo Max Verstappen, quien tiene una racha de seis victorias consecutivas.

Si bien Ralf Schumacher está seguro de que Checo Pérez permanecerá en su asiento el próximo año, mencionó dos posibles nombres que podrían reemplazar a Pérez en una posible situación.

Albon fue transferido a Red Bull a mitad de temporada de 2019, reemplazando a Pierre Gasly. El piloto tailandés-británico también retuvo su puesto en 2020.

Sin embargo, con Pérez ganando el Gran Premio de Sakhir en 2020, Red Bull optó por llevar al mexicano al lado de Verstappen, y Albon fue relegado al tercer rol de piloto antes de mudarse a Williams a principios de 2022.

Albon demostró ser el líder del equipo de Williams al lograr una excelente desempeño en 2023 y terminó en séptimo lugar en Canadá, realizando una 'carrera de campeón' en palabras del director del equipo, James Vowles.

El seis veces ganador de la carrera no cree que Pérez deje el equipo, pero cree que Albon y Daniel Ricciardo podrían ser los primeros nombres en la mente de Red Bull si Red Bull considera un cambio.

En su columna para Sky Alemania, Schumacher dijo: "Pérez demuestra que un auto dominante no lo es todo en este momento. Sigo creyendo firmemente que estará en Red Bull el próximo año".

"Si Alex Albon hubiera estado libre, que no lo está, o si Ricciardo hubiera podido mostrar su forma anterior, ambos habrían sido considerados para Pérez".

Daniel Ricciardo, Third Driver, Red Bull Racing signs an autograph for a fan

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images