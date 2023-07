Checo Pérez trabaja en el simulador de Red Bull para recuperar el ritmo

Sergio Pérez trabajó durante el domingo del Gran Premio de la Gran Bretaña en una remontada luego de clasificarse en la posición 16, aunque arrancó desde el puesto 15 luego de que el finlandés Valtteri Bottas fue descalificado y enviado al final de la parrilla.

En la competencia, Checo Pérez avanzó hasta la sexta posición, con dos adelantamientos finales sobre Carlos Sainz y Fernando Alonso, pero el resultado fue contrastante con la victoria de su compañero Max Verstappen.

Silverstone fue la quinta carrera consecutiva en que el mexicano no logró llegar a Q3, la ronda para pelear por la pole position el sábado, un tema que ha generado preocupación en Red Bull donde aseguran le darán la confianza para volver a retomar el ritmo.

Ante esta situación y aunque la Fórmula 1 tiene una semana de descanso antes de un nuevo doblete en Hungría y Bélgica, con carreras en fines de semana consecutivos, Checho Pérez se mantuvo en Milton Keynes, las instalaciones del equipo austriaco cercanas a Silverstone, para realizar este lunes una sesión de simulación buscando solucionar sus problemas.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Alex Albon, Williams FW45, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Me ha costado como ha ido evolucionado el auto, mucho más, porque se ha vuelto muy sensible al viento, a la temperatura de las llantas, especialmente en calificación. Pero bueno, mañana (hoy) mismo voy a estar en el simulador y trabajando con el equipo. Tenemos una idea de lo que nos puede estar pasando los sábados”, ha dicho en la zona de medios en Silverstone a pregunta de ESPN.

A pesar de los problemas, Checo Pérez se mantiene segundo del campeonato de pilotos por detrás de Verstappen y por delante de Fernando Alonso, pero la diferencia comienza a ser marginal contra su compañero de equipo. Aún así y ante los rumores de un posible cambio en su asiento, el latinoamericano apuntó que todo lo que importa es la posición al final del año.

“Lo vamos a solucionar y lo importante es que está el ritmo. Al final me voy tranquilo a casa porque he dado todo lo que podía. Mas de lo que hice hoy no podía”.