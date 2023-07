Checo Pérez: Mi situación con Red Bull no cambia por Ricciardo

Sergio Pérez lamentó la salida de Nyck de Vries del equipo AlphaTauri y señaló que uno de los factores que pudo pesar sobre la decisión es que Daniel Ricciardo, un competidor con experiencia, estuviera disponible en el mercado para tomar el relevo.

Durante la sesión de medios del jueves previo al Gran Premio de Hungría, Checo Pérez indicó que no hay presión por lo que pueda hacer Daniel Ricciardo en el asiento de AlphaTauri y que, de momento, no cambia nada en cuanto a su situación en Red Bull.

“Siento pena por Nyck. Creo que tuvo una experiencia muy corta. Fue bastante brutal, en ese sentido que creo que fue una experiencia muy corta en la F1, pero nunca sabes lo que el futuro depara para él y es así. Sabes que esto es Fórmula 1”, expresó el mexicano.

“Por otro lado, también estoy feliz por Daniel. Está muy motivado por estar de vuelta, así que bien hecho por él y creo que es una gran oportunidad”.

“Creo que tuvo mucha mala suerte de que Daniel estuviera disponible”.

Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

El mexicano señaló que no siente la situación sea diferente con el ascenso de Ricciardo dado que siempre ha entendido el deseo de otros pilotos por ocupar su posición en Red Bull, no solo de aquellos que están dentro de la estructura de la marca austriaca.

“Por mi parte, no cambia nada porque, como dije, yo conduzco para Red Bull. No solo está Daniel por ahí. Hay varios chicos. A más de la mitad de la parrilla le encantaría conducir para Red Bull. Así que no cambia nada. E igualmente, parece que Daniel podría estar siendo llevado al máximo, ya sabes, conduciendo para AlphaTauri el próximo año”.

Ricciardo tomará los controles de un monoplaza que, al día de hoy, es considerado el más lento de la parrilla, incluso por debajo del Williams, pero Pérez considera que el australiano podría hacer un cambio en esa dinámica.

“Son el coche más lento de la parrilla en este momento. Creo que obviamente Daniel llevará mucha experiencia y Daniel ha estado soñando con muchas cosas diferentes. Ciertamente sigue siendo un gran piloto. Así que creo que aportaría mucho conocimiento al equipo”.