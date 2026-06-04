Sergio Pérez está lejos de pelear por las posiciones de podio en este momento con Cadillac, pero sus actuaciones con el equipo nuevo de la Fórmula 1 han despertado interés dentro de los seguidores de la categoría y, para varios está demostrando una vez más porque llegó a ser contendiente por el campeonato en sus años con Red Bull, pero también porque no tuvo que haber dejado la parrilla tras un complicado 2024.

Checo Pérez fue excluido de Red Bull al final de ese año luego de perder el rumbo en la segunda parte de la temporada. En aquella ocasión, Helmut Marko, ex asesor de Red Bull Racing, lo culpó de perder el campeonato de constructores y de que los integrantes del equipo no cobraran el bono por obtener ese éxito. En 2025, el equipo ni siquiera figuró en la lucha con Liam Lawson y Yuki Tsunoda, aunque Marko no volvió a hablar del bono.

Previo a la carrera de Mónaco de este fin de semana, Checo Pérez fue cuestionado si consideraba que había tenido que romper una barrera mental para retomar su confianza tras su salida de Red Bull, a lo que él respondió: “Soy uno de los mejores”.

“Obviamente, cuando miras mis últimos seis meses en Red Bull, no pensarías que soy uno de los mejores de la parrilla. Pero cuando entiendes las circunstancias en las que me encontraba en ese momento, y para la gente que al final del día sí entiende de rendimiento, cuando ves el nivel que estoy demostrando con mi equipo actual, te das cuenta de que soy uno de los mejores”.

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El integrante de Cadillac explicó que, para poder demostrar sus capacidades “al final del día, requieres de las circunstancias correctas para que tu talento pueda lucir”.

Esteban Ocon, Haas F1 Team, Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Un reencuentro de capacidades

Checo Pérez admitió que el cierre de su capítulo con Red Bull no fue lo que hubiera esperado y eso “daña tu confianza”, pero eso quedó de lado cuando en el 2025 realizó su primer shakedown con Cadillac en Italia con un Ferrari prestado. Después de meses alejado de un F1 comprendió que aún tenía el ritmo, algo que corroboró desde el Gran Premio de Japón de China de este año cuando cruzó la meta por primera vez con el equipo americano.

“En las últimas tres o cuatro carreras, el nivel de rendimiento que pude mostrar, en clasificación y en ritmo de carrera, me hace sentir que la velocidad siempre estuvo ahí. En ese sentido, estoy muy complacido de haber regresado y de habérmelo demostrado a mí mismo”

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