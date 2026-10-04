Checo Pérez sufre en el GP de Bahréin en Malasia:"El safety car arruinó" la carrera

Sergio Pérez esperaba una carrera complicada para Cadillac en el Gran Premio de Bahréin en Malasia, pero la falta de ritmo de hasta casi cuatro segundos en carrera contra Max Verstappen condenó el juego estratégico que parecía sonreírles al inicio y complicó el domingo del mexicano en el trazado de Sepang.

Ante la lluvia que cayó en los primeros minutos en la pista de Kuala Lumpur y tras el aborto del primer intento de arrancada, Cadillac decidió optar por tomar el segundo intento con neumáticos slicks. Sin embargo, en el primer giro de calentamiento se dieron cuenta que no sería posible concluir la carrera con esas gomas por lo que llamaron a Checo Pérez a los boxes para regresarlo a la goma intermedia, razón por la cual partió desde la zona de pits.

Al ser cuestionado sobre la estrategia, Pérez dijo: “Pensé que se iba a secar, sabes, porque cuando hice las vueltas hacia la parrilla, las primeras vueltas de formación, estaba lloviendo, pero sentí que era demasiado pronto para el neumático intermedio”.

“Así que cuando se empezó a secar, pensé que lo haría mucho más rápido de lo que ocurrió, pero en la primera vuelta me di cuenta de que era realmente difícil mantener el coche en pista, así que me salí de esa opción”.

Cuando el mexicano regresó a la pista con su MAC-26 aprovechó sus neumáticos para colocarse por delante de varios de sus rivales que se habían mantenido con slicks cuando el circuito aún era muy resbaladizo, una situación que lo hizo pensar que podía remontar y ganar posiciones.

“Fue la decisión correcta. Le sacamos como 30 segundos a los coches de atrás. Pintaba muy bien, pero desafortunadamente salió el safety car, agrupó a todos y terminamos donde teníamos que terminar”.

Si bien el mexicano tomó los neumáticos intermedios dirigiéndose a los pits, la realidad es que Cadillac pudo haber optado por nunca colocar las gomas de seco para el inicio. A pesar de ello, Pérez señaló que cuando tomó las gomas para pista mojada podía ser más veloz que aquellos que optaron por los slicks.

“Bueno, los pasamos en una vuelta o algo así, más o menos. Sabes, era bastante obvio en ese momento que el slick no estaba ni cerca de funcionar. Simplemente manteníamos la distancia con los que iban en slicks para ver cuándo se nos acercaban y sí, una vez que eso pasó, básicamente cambiamos y fuimos por ello”.