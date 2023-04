Cargar reproductor de audio

La Fórmula 1 tuvo un arranque frenético de actividad este año desde las pruebas de pretemporada en Bahréin a finales de febrero, que fueron seguidas por los tres primeros grandes premios del campeonato en el mismo circuito de Sakhir, Arabia Saudita y Australia, en menos de un mes entre principios de marzo y comienzos de abril.

Ahora, tras la cita en el circuito de Albert Park, la máxima categoría se encuentra en medio de un receso de cuatro semanas que se vio forzado a implementar tras la cancelación del Gran Premio de China, que estaba previsto para el fin de semana del 14, 15 y 16 de abril y que, tras su suspensión, no fue reemplazado.

La pausa es vista con buenos ojos por quienes forman parte del Gran Circo y viajan a todas las carreras, que serán un total de 23 esta temporada, ya que permite recargar las pilas tras un inicio de campeonato muy cargado y lejos de Europa, que es donde están basados los equipos y la mayoría de los miembros del paddock.

Más aún, el jefe de Alpine, Otmar Szafnauer, se atrevió a sugerir que este receso debería mantenerse en los próximos años, mientras que Guenther Steiner, su par de la escudería Haas, lo toma como "una oportunidad para descansar".

Sergio Pérez, por su parte, se encuentra en una temporada que lo tiene como protagonista en la pelea por el campeonato, por lo que aprecia el receso de cuatro semanas para gestionar el desgaste físico y mental.

"Creo que es importante que manejemos nuestros niveles de energía lo mejor que podamos. Cada uno hace sus cosas. Ya sabes, no sé lo que hacen los otros pilotos y realmente no me importa. Sé lo que es bueno para mí. Tengo mis planes que quiero hacer y sí, creo que es bueno en cierto modo", dijo el piloto de Guadalajara.

Sin embargo, Pérez encuentra algo negativo en esta pausa ya que, a diferencia de lo que sucede en agosto, cuando la Fórmula 1 toma sus vacaciones de verano y los equipos deben cerrar sus fábricas, la actividad actualmente continúa en las escuderías mientras buscan acortar distancias con Red Bull Racing, que ganó las tres primeras carreras del año.

"Ayudará a otros equipos a ponerse al día. Así que probablemente no sea tan bueno", advirtió "Checo" como algo no del todo positivo sobre este receso.

Preguntado si tenía previsto regresar a México para aprovechar el descanso, "Checo" comentó: "Sí, me tomaré unos días de descanso con mi familia. Ha sido un comienzo de temporada bastante intenso y luego de vuelta con el equipo, el simulador, algunos compromisos con los patrocinadores. En la F1 nunca hay descanso", finalizó.

