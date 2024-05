"Checo Pérez entró como un torpedo en la primera curva", dice Sainz

Sergio Pérez estuvo a punto de causar un accidente múltiple apenas comenzó la carrera este domingo en el Miami Autodrome, escenario de la sexta ronda de la temporada 2024 de F1.

El piloto mexicano movió muy bien desde el cuarto lugar, pero arriesgó por demás al llegar a la primera curva, lo que casi lo lleva a ocasionar un choque con sus rivales, incluso con Max Verstappen, su compañero de equipo en Red Bull Racing.

Carlos Sainz, que salió desde el tercer cajón de la parrilla, se mostró molesto con el accionar de Pérez, que llevó a ser investigado por los comisarios deportivos, pero no encontraron motivos para castigar al de Guadalajara.

"Creo que hoy todo el mundo ha corrido muy duro. Primero 'Checo' en la salida que, como dijo Seb (Vettel) en los viejos tiempos, llegó como un torpedo y casi se nos lleva a todos por delante en la primera curva", dijo Sainz en diálogo con Sky Sports F1, recordando la frase de Vettel contra Daniil Kvyat en el GP de Rusia de 2016.

"Ahí perdí dos posiciones que me costaron gran parte de la carrera. A partir de ahí he sido muy rápido, he conservado mis neumáticos. No cogí el coche de seguridad como Lando por una vuelta, lo que podría habernos dado la victoria", agregó.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

El piloto de Ferrari tuvo su cuota de protagonismo en la carrera con su áspera lucha con Oscar Piastri por la cuarta posición, un duelo que los llevó a tocarse en dos ocasiones. La segunda le dejó daños al de McLaren en el alerón delantero, por lo que perdió la chance de sumar puntos, mientras que le valió a Sainz una investigación de los comisarios deportivos que luego le significó una sanción.

"Luego estaba frustrado obviamente con Oscar porque realmente nos empujó fuera de pista y nos costó perder tiempo con Charles y Max delante", dijo sobre el primer incidente con el australiano.

"Vi que los comisarios no estaban siendo muy agresivos hoy con las penalizaciones y tuve que ser agresivo para adelantarlo y acabé cuarto", agregó.

"Hemos tenido contacto dos veces. Una por su frenada tardía que me ha sacado de la pista y luego yo con mi frenada tardía que me he salido un poco de la trazada y he bloqueado los neumáticos traseros y he perdido un poco la parte trasera, pero no sé cuánto daño he tenido".

Por último, Sainz se refirió al flamante ganador en Miami, Lando Norris, con quien desarrolló una muy buena relación en su tiempo juntos en McLaren.

"Creo que se merecía desde hace tiempo ganar una carrera. Es un piloto que para mí va a ganar muchas carreras en la F1, está pilotando a un nivel excepcional. Hoy ha tenido suerte, como he dicho, pero creo que la suerte llega a quien se la merece. Hoy sin duda merecía ganar", dijo el español.